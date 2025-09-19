DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 42 Euro gesenkt. Die Einführung von Zöllen und die Abschaffung der Zollfreiheit für Warensendungen im Wert von bis zu 800 US-Dollar in die USA haben zu Unsicherheit geführt, was schlecht für Frachtunternehmen sei, schrieb Andy Chu in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Zwar seien die schwachen US-Importe teilweise durch die Stärke anderer Handelsrouten sowie Unternehmensmaßnahmen ausgeglichen worden. Er hält die Jahresziele aber weiterhin für zu hoch./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 37,77EUR auf Tradegate (19. September 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andy Chu
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
