    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 42 Euro gesenkt. Die Einführung von Zöllen und die Abschaffung der Zollfreiheit für Warensendungen im Wert von bis zu 800 US-Dollar in die USA haben zu Unsicherheit geführt, was schlecht für Frachtunternehmen sei, schrieb Andy Chu in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Zwar seien die schwachen US-Importe teilweise durch die Stärke anderer Handelsrouten sowie Unternehmensmaßnahmen ausgeglichen worden. Er hält die Jahresziele aber weiterhin für zu hoch./gl/tih

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Andy Chu
    Analysiertes Unternehmen: DHL Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 47
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


