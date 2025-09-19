Willis Towers Watson Aktie gerät unter starken Druck - 19.09.2025

Mit einer Performance von -23,22 % musste die Willis Towers Watson Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Willis Towers Watson ist ein führendes Beratungsunternehmen, das durch innovative Lösungen und ein starkes globales Netzwerk in der Versicherungs- und Beratungsbranche hervorsticht.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Willis Towers Watson in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,49 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Willis Towers Watson Aktie damit um -3,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Willis Towers Watson auf -7,26 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

Willis Towers Watson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,44 % 1 Monat -0,71 % 3 Monate +8,49 % 1 Jahr +6,84 %

Informationen zur Willis Towers Watson Aktie

Es gibt 98 Mio. Willis Towers Watson Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,70 Mrd.EUR wert.

Willis Towers Watson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Willis Towers Watson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Willis Towers Watson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.