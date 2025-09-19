Mega-Investition! Nvidia greift nach der KI-Vorherrschaft in Großbritannien

Der amerikanische Chipkonzern Nvidia will in Großbritannien eine führende Rolle beim Aufbau eines schlagkräftigen KI-Ökosystems übernehmen. Das Unternehmen kündigte an, 2 Milliarden Pfund – umgerechnet rund 2,71 Milliarden US-Dollar – in die Förderung britischer Startups zu investieren. Ziel sei es, neue Arbeitsplätze zu schaffen, innovative Unternehmen zu unterstützen und den Zugang zu Rechenleistung zu erleichtern.

Neben Nvidia beteiligen sich mehrere namhafte Risikokapitalgeber an der Initiative, darunter Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures und Phoenix Court. Gemeinsam wollen sie Gründer in der Frühphase stärken und die Lücke zwischen Forschung und Markterfolg schließen. Nvidia betonte, man werde eng mit Startups sowie Investoren in London, Oxford, Cambridge und Manchester zusammenarbeiten. Gleichzeitig sollen auch Regionen einbezogen werden, in denen die KI-Infrastruktur bislang schwach ausgeprägt ist.

Amerikanische Tech-Konzerne erhöhen Tempo

Die Milliardenzusage von Nvidia ist Teil einer breiteren Investitionswelle aus den Vereinigten Staaten. Anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Trump erklärten US-Technologiekonzerne, sie wollten insgesamt mehr als 40 Milliarden US-Dollar in die britische KI-Infrastruktur stecken. Microsoft und Google, eine Tochtergesellschaft von Alphabet, führen dabei die Liste der größten Investoren an.

Bereits Anfang der Woche hatten Nvidia, OpenAI und die britische Firma Nscale angekündigt, gemeinsam Rechenzentren aufzubauen, um den steigenden Energie- und Leistungsbedarf von OpenAI in Großbritannien zu decken.

Wachstumsbremsen für Startups

Britische KI-Gründer sehen sich bislang mit erheblichen Hürden konfrontiert. Der Zugang zu Supercomputern ist begrenzt, Investorenkapital außerhalb Londons bleibt oft aus und die Energiekosten steigen stark an. Mit den neuen Finanzierungszusagen soll sich diese Situation deutlich verbessern.

Anspruch auf globale Führungsrolle

Vertreter der beteiligten Investmentgesellschaften betonten, die Initiative solle Großbritannien international stärker im Wettbewerb positionieren. "Es geht darum, die Kluft zwischen weltführender Forschung und kommerziellem Erfolg zu überbrücken", hieß es aus Investorensicht. Ziel sei es, das Land als globalen Vorreiter bei künstlicher Intelligenz zu etablieren.

Nvidia zwischen Washington und Peking

Parallel zu den Milliardenplänen in Großbritannien versucht Nvidia-Chef Jensen Huang, eine Balance zwischen den USA und China zu halten. Während Präsident Trump die Zusammenarbeit mit Intel lobte und Nvidia für ein milliardenschweres Engagement feierte, verschärft Peking den Ton und bremst den Absatz wichtiger Chips. "Es ist für Nvidia kaum möglich, so viele Interessen gleichzeitig zu bedienen", sagte Ryan Fedasiuk vom konservativen Thinktank American Enterprise Institute.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion