JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Alexia Dogani zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse aus dem jüngsten Quartalsbericht des Konkurrenten Fedex. Die Entwicklung der Amerikaner im internationalen Express-Geschäft bestätige das schwache Marktumfeld in diesem Bereich. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL, schrieb sie./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 37,87EUR auf Tradegate (19. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48,50
Kursziel alt: 48,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
