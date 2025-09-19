DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der von Continental abgespaltene und an die Börse gegangene Autozulieferer dürfte wie viele andere Abspaltungen, die in den ersten Handelswochen mit indexbedingten Abverkäufen konfrontiert seien, einen schwierigen Marktstart haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aumovio könne eine im Branchenvergleich hervorragende Bilanz vorweisen, schneide bei einigen Finanzkennziffern aber unterdurchschnittlich ab. Er traut Aumovio hier aber Fortschritte zu./glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 40,17EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.