14 Milliarden waren erst der Anfang: Amazon will "sehr, sehr stark" investieren

Online-Gigant Amazon zeigt seine ungebrochene Expansionsbereitschaft in Deutschland: 2024 wurden hierzulande rund 14 Milliarden Euro investiert, etwa zwei Milliarden mehr als im Vorjahr. Neue Logistikzentren in Horn-Bad Meinberg (NRW), Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) und Erfurt (Thüringen) sorgten für einen Großteil der Milliardeninvestition. Insgesamt hat Amazon seit 2010 fast 90 Milliarden Euro in Deutschland investiert.

Dieses Bekenntnis zum Standort Deutschland wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt, wie Rocco Bräuniger, Deutschlandchef von Amazon, im Gespräch mit dpa erklärte. Obwohl er keine konkreten Zahlen für 2025 und 2026 nennen wollte, kündigte er an, dass die Investitionen weiterhin "sehr, sehr stark" ausfallen werden. In Bietigheim (Baden-Württemberg), Könnern (Sachsen-Anhalt) und Rohr (Bayern) sollen neue Logistikzentren entstehen, um die Nachfrage nach Amazon-Produkten noch schneller bedienen zu können. Besonders das Angebot der "Same Day Delivery", bei dem Kunden ihre Bestellungen noch am selben Tag erhalten, soll weiter ausgebaut werden.