    Am Standort Deutschland

    14 Milliarden waren erst der Anfang: Amazon will "sehr, sehr stark" investieren

    Amazon baut seine Investitionen in Deutschland massiv aus und setzt damit den Wachstumskurs fort, insbesondere in den Bereichen Logistik, Cloud, Künstliche Intelligenz und innovative Technologien wie Satelliteninternet.

    • Amazon investiert 14 Mrd. Euro in Deutschland 2024.
    • Neue Logistikzentren in NRW, MV und Thüringen geplant.
    • AWS plant 8,8 Mrd. Euro für Infrastruktur in Frankfurt.
    Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

    Online-Gigant Amazon zeigt seine ungebrochene Expansionsbereitschaft in Deutschland: 2024 wurden hierzulande rund 14 Milliarden Euro investiert, etwa zwei Milliarden mehr als im Vorjahr. Neue Logistikzentren in Horn-Bad Meinberg (NRW), Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) und Erfurt (Thüringen) sorgten für einen Großteil der Milliardeninvestition. Insgesamt hat Amazon seit 2010 fast 90 Milliarden Euro in Deutschland investiert.

    Dieses Bekenntnis zum Standort Deutschland wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt, wie Rocco Bräuniger, Deutschlandchef von Amazon, im Gespräch mit dpa erklärte. Obwohl er keine konkreten Zahlen für 2025 und 2026 nennen wollte, kündigte er an, dass die Investitionen weiterhin "sehr, sehr stark" ausfallen werden. In Bietigheim (Baden-Württemberg), Könnern (Sachsen-Anhalt) und Rohr (Bayern) sollen neue Logistikzentren entstehen, um die Nachfrage nach Amazon-Produkten noch schneller bedienen zu können. Besonders das Angebot der "Same Day Delivery", bei dem Kunden ihre Bestellungen noch am selben Tag erhalten, soll weiter ausgebaut werden.

    Amazon

    +0,36 %
    +0,38 %
    -0,26 %
    +6,13 %
    +16,24 %
    +60,65 %
    +58,65 %
    +720,00 %
    +285.262,32 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Mit rund 40.000 Mitarbeitern in Deutschland, 4.000 mehr als im Vorjahr, stärkt Amazon seine Präsenz. Hinzu kommen Subunternehmer, die als Zusteller für das Unternehmen tätig sind. Auch im Bereich Forschung und Entwicklung macht Amazon Fortschritte: Am Aachener Standort wird an der Verbesserung des Sprachassistenten Alexa gearbeitet, der nun auch regionale Dialekte wie Sächsisch und Bayerisch verstehen soll.

    Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) plant, bis 2026 insgesamt 8,8 Milliarden Euro in den Ausbau ihrer Infrastruktur in der Region Frankfurt zu investieren. In den letzten zehn Jahren hat der US-Konzern insgesamt 9,6 Milliarden Euro in Rechenkapazitäten gesteckt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 196,3EUR auf Tradegate (19. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

