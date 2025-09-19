Deutsche Bank senkt DHL auf 'Hold' - Ziel runter auf 42 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 38,01 auf Tradegate (19. September 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 45,71 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +7,64 %/+57,52 % bedeutet.