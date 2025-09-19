ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt DHL auf 'Hold' - Ziel runter auf 42 Euro
- Deutsche Bank stuft DHL von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel gesenkt von 47 auf 42 Euro.
- Zölle und Zollfreiheit führen zu Unsicherheit.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 42 Euro gesenkt. Die Einführung von Zöllen und die Abschaffung der Zollfreiheit für Warensendungen im Wert von bis zu 800 US-Dollar in die USA haben zu Unsicherheit geführt, was schlecht für Frachtunternehmen sei, schrieb Andy Chu in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Zwar seien die schwachen US-Importe teilweise durch die Stärke anderer Handelsrouten sowie Unternehmensmaßnahmen ausgeglichen worden. Er hält die Jahresziele aber weiterhin für zu hoch./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 38,01 auf Tradegate (19. September 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 45,71 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +7,64 %/+57,52 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 42 Euro
