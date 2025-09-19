    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Im Fokus: Rheinmetall rüstet (nicht nur) die NATO hoch, sondern auch mein Depot

    In diesem Kurzportrait geht es um Rheinmetall, Europas größten Munitionsproduzenten. Doch am bekanntesten ist Deutschlands führende Rüstungsschmiede wohl für den weltbesten Kampfpanzer, den Leopard II. CEO Armin Papperger führt das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft und erschließt sich neue Märkte und Aufträge auch über Joint Ventures mit großen Rüstungskonzernen sowie Übernahmen von aussichtsreichen kleinen Wettbewerbern. Zudem dringt er in neue Geschäftsbereiche vor und formt aus Rheinmetall einen Komplettanbieter im Verteidigungsbereich. Und kommt dabei mit Riesenschritten voran. Doch die letzten Quartalszahlen waren mit Enttäuschung aufgenommen worden und haben dem Kurs ordentlich zugesetzt...

    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
