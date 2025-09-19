Die Analysten von Atrium Research haben den frisch gebackenen Goldproduzenten Nicola Mining (TSX.V: NIM, FSE: HLI, WKN: A14T7S) unter die Lupe genommen und dabei das Unternehmen und seine jüngste Entwicklung sehr positiv bewertet. Nicola Mining erhält deshalb ein Kauf-Rating und das Kursziel der Aktie wird von den Analysten mit 1,50 Kanadische Dollar (CAD) angegeben. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 1,09 CAD entspricht dies einem Aufwärtspotential von rund 42 Prozent.

Nicolas aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 200,9 Millionen CAD und entspricht damit exakt dem momentanen Unternehmenswert, der von Atrium Research auf 199,9 Millionen CAD veranschlagt wird. Das New Craigmont-Projekt wird dabei mit 95,0 Millionen CAD und die Verarbeitungsanlage auf der Merritt Mühle mit 154,4 Millionen CAD bewertet. Weniger Bedeutung haben bei Atrium noch die Treasure Mountain-Silbermine, die derzeit mit 8,5 Millionen CAD bewertet wird und Nicolas 75%ige Beteiligung am Dominion-Creek-Projekt. Dessen Gegenwert wird aktuell auf 13,8 Millionen CAD taxiert.

Nicola Mining - Atrium Research sieht weitere 42% Kurspotenzial

