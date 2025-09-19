Börsenstart Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

Der MDAX steht bei 30.400,30 PKT und verliert bisher -0,21 %. Top-Werte: Stroeer +2,81 %, Evotec +1,16 %, Aurubis +1,11 % Flop-Werte: Scout24 -3,22 %, RTL Group -2,75 %, Redcare Pharmacy -1,35 %

Der DAX steht aktuell (09:59:57) bei 23.747,90 PKT und steigt um +0,22 %. Top-Werte: Commerzbank +1,51 %, Siemens Energy +1,45 %, Airbus +1,19 % Flop-Werte: Zalando -2,21 %, DHL Group -1,37 %, Beiersdorf -1,01 %

Der TecDAX steht aktuell (10:00:00) bei 3.649,61 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Evotec +1,16 %, IONOS Group +1,10 %, PNE +1,03 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,39 %, Kontron -1,25 %, Nemetschek -1,23 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:57) bei 5.481,67 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Stellantis +3,18 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,81 %, SAFRAN +1,37 %

Flop-Werte: DHL Group -1,37 %, Wolters Kluwer -1,18 %, Deutsche Boerse -0,78 %

Der ATX steht bei 4.649,37 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.

Top-Werte: voestalpine +1,69 %, Wienerberger +1,53 %, UNIQA Insurance Group +1,31 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,94 %, EVN -0,64 %, DO & CO -0,56 %

Der SMI bewegt sich bei 12.082,75 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Swisscom +0,65 %, Holcim +0,61 %, Roche Holding +0,55 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -8,12 %, Amrize -0,88 %, Lonza Group -0,84 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.902,00 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Stellantis +3,18 %, ArcelorMittal +2,47 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,81 %

Flop-Werte: Thales -1,25 %, Capgemini -1,04 %, LEGRAND -0,64 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.643,84 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,95 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,88 %, Nordea Bank Abp +0,88 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,00 %, Alfa Laval -0,88 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,69 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,04 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,41 %, Piraeus Port Authority +0,96 %, Jumbo +0,89 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,47 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,42 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,33 %