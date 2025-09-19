Norma weiter gestützt von Wassermanagement-Angeboten

Mit Marc-René Tonn von Warburg Research reagierte ein Analyst am Freitag erfreut auf die Fortschritte. Auch wenn die Marktbedingungen schwierig seien, zeige sich großes Interesse an dem Geschäftsbereich. Dies stärke die Erwartung, dass ein angemessener Preis für die Sparte erzielt werden kann. Er bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 24 Euro, das etwa 30 Prozent Kurspotenzial sieht./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 18,34 auf Tradegate (19. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +8,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,69 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 590,09 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -13,61 %/+29,59 % bedeutet.