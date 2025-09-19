    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Norma weiter gestützt von Wassermanagement-Angeboten

    Für Sie zusammengefasst
    • Gespräche über Verkauf des Wassermanagements laufen gut.
    • Aktie der Norma Group steigt um 5,9 Prozent auf 18,44 Euro.
    • Analyst sieht Kaufempfehlung mit Kursziel von 24 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Norma weiter gestützt von Wassermanagement-Angeboten
    Foto: NORMA Group

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gespräche über einen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts kommen am Freitag bei den Anlegern der Norma Group weiter gut an. Am Donnerstagnachmittag war die erste Freude nach der Bekanntgabe von Angeboten zwar noch deutlich kleiner geworden, doch nun ging es für den Kurs wieder um 5,9 Prozent hoch. Mit zuletzt 18,44 Euro tendierte die Aktie des Herstellers von Verbindungstechnik in Richtung des Vortagshochs. Für eine neue Bestmarke seit Juni 2024 müsste der Kurs über 18,90 Euro steigen.

    Norma hatte am Donnerstag verbindliche Kaufangebote bestätigt und fortgeschrittene Verhandlungen mit einer kleinen Anzahl an Bietern bekanntgegeben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.

    Mit Marc-René Tonn von Warburg Research reagierte ein Analyst am Freitag erfreut auf die Fortschritte. Auch wenn die Marktbedingungen schwierig seien, zeige sich großes Interesse an dem Geschäftsbereich. Dies stärke die Erwartung, dass ein angemessener Preis für die Sparte erzielt werden kann. Er bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 24 Euro, das etwa 30 Prozent Kurspotenzial sieht./tih/jha/

    NORMA Group

    +3,93 %
    +8,90 %
    +4,69 %
    +35,71 %
    +18,12 %
    +33,58 %
    -31,68 %
    -60,57 %
    -11,81 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 18,34 auf Tradegate (19. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +8,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 590,09 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -13,61 %/+29,59 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener Wert
