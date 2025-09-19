EuroSkills Düsseldorf 2027
Countdown für 10. Europameisterschaft der Berufe gestartet (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Flaggenübergabe bei diesjährigen EuroSkills in Herning
markiert offiziellen Start der Vorbereitung von Europas größtem Wettbewerb für
berufliche Exzellenz
Rund 800 Spitzenfachkräfte aus über 30 Nationen ringen im September 2027 in
Düsseldorf um Europameistertitel
Der Countdown läuft: Im September 2027 ist Deutschland erstmals Gastgeber der
EuroSkills, der Europameisterschaft der Berufe. Bei der Abschlussfeier der
EuroSkills Herning 2025 wurde nun offiziell die Flagge von WorldSkills Europe
symbolisch an Vertreterinnen und Vertreter aus Deutschland und Luxemburg
übergeben. Damit fiel der Startschuss für die Organisation der zehnten Ausgabe
des größten europäischen Wettbewerbs für berufliche Exzellenz.
Die EuroSkills Düsseldorf 2027 werden gemeinsam von Deutschland und Luxemburg
ausgerichtet. Rund 800 Spitzenfachkräfte aus über 30 Ländern Europas treten vom
22. bis 26. September 2027 auf der Messe Düsseldorf in etwa 50 Disziplinen aus
Handwerk, Industrie und dem Dienstleistungssektor gegeneinander an. Ziel der
Wettbewerbe, die unter dem Motto "Skills! Shape Your Future" stattfinden, ist
es, Spitzenleistungen in der beruflichen Bildung sichtbar zu machen, Talente zu
fördern und die Bedeutung der Fachkräfte für die Zukunft Europas hervorzuheben.
"Die EuroSkills 2027 in Düsseldorf werden ein einzigartiges Fest der beruflichen
Bildung, getragen von der Freundschaft mit Luxemburg und dem Zusammenwirken
vieler Partner in Europa", betont Michael Hafner, Präsident der EuroSkills
Düsseldorf 2027. "Diese Wettbewerbe sind ein Symbol für Exzellenz, Expertise und
Emotion. Sie öffnen jungen Menschen Türen, schaffen internationale Vorbilder und
leisten einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung von Fachkräften in der Zukunft.
Mit diesem Ereignis wollen wir ein starkes Signal für die Bedeutung von
Ausbildung, Innovation und gemeinsamer Verantwortung in Europa setzen."
Bedeutung für Düsseldorf, NRW und Deutschland
Mit den EuroSkills rückt Düsseldorf ins Zentrum der europäischen Berufsbildung.
Für Nordrhein-Westfalen als starkes Industrie- und Handwerksland sowie für ganz
Deutschland ist die Veranstaltung von großer Bedeutung. Die rund 150.000
Besuchenden - ob junge Menschen und ihre Familien, Berufseinsteiger*innen,
Fachkräfte oder Unternehmen - erhalten durch die Wettbewerbe und die zahlreichen
Mitmachangebote Einblicke in Berufsbilder und Karrierewege, erleben
Spitzenleistungen, können Netzwerke knüpfen und Perspektiven entwickeln sowie
Innovationen entdecken und Inspiration für die Zukunft mitnehmen.
Darüber hinaus stärkt die Veranstaltung die internationale Sichtbarkeit
Düsseldorfs und NRWs als bedeutender Standort für Wirtschaft, Bildung und
