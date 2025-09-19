    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Countdown für 10. Europameisterschaft der Berufe gestartet (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Flaggenübergabe bei diesjährigen EuroSkills in Herning
    markiert offiziellen Start der Vorbereitung von Europas größtem Wettbewerb für
    berufliche Exzellenz

    Rund 800 Spitzenfachkräfte aus über 30 Nationen ringen im September 2027 in
    Düsseldorf um Europameistertitel

    Der Countdown läuft: Im September 2027 ist Deutschland erstmals Gastgeber der
    EuroSkills, der Europameisterschaft der Berufe. Bei der Abschlussfeier der
    EuroSkills Herning 2025 wurde nun offiziell die Flagge von WorldSkills Europe
    symbolisch an Vertreterinnen und Vertreter aus Deutschland und Luxemburg
    übergeben. Damit fiel der Startschuss für die Organisation der zehnten Ausgabe
    des größten europäischen Wettbewerbs für berufliche Exzellenz.

    Die EuroSkills Düsseldorf 2027 werden gemeinsam von Deutschland und Luxemburg
    ausgerichtet. Rund 800 Spitzenfachkräfte aus über 30 Ländern Europas treten vom
    22. bis 26. September 2027 auf der Messe Düsseldorf in etwa 50 Disziplinen aus
    Handwerk, Industrie und dem Dienstleistungssektor gegeneinander an. Ziel der
    Wettbewerbe, die unter dem Motto "Skills! Shape Your Future" stattfinden, ist
    es, Spitzenleistungen in der beruflichen Bildung sichtbar zu machen, Talente zu
    fördern und die Bedeutung der Fachkräfte für die Zukunft Europas hervorzuheben.

    "Die EuroSkills 2027 in Düsseldorf werden ein einzigartiges Fest der beruflichen
    Bildung, getragen von der Freundschaft mit Luxemburg und dem Zusammenwirken
    vieler Partner in Europa", betont Michael Hafner, Präsident der EuroSkills
    Düsseldorf 2027. "Diese Wettbewerbe sind ein Symbol für Exzellenz, Expertise und
    Emotion. Sie öffnen jungen Menschen Türen, schaffen internationale Vorbilder und
    leisten einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung von Fachkräften in der Zukunft.
    Mit diesem Ereignis wollen wir ein starkes Signal für die Bedeutung von
    Ausbildung, Innovation und gemeinsamer Verantwortung in Europa setzen."

    Bedeutung für Düsseldorf, NRW und Deutschland

    Mit den EuroSkills rückt Düsseldorf ins Zentrum der europäischen Berufsbildung.
    Für Nordrhein-Westfalen als starkes Industrie- und Handwerksland sowie für ganz
    Deutschland ist die Veranstaltung von großer Bedeutung. Die rund 150.000
    Besuchenden - ob junge Menschen und ihre Familien, Berufseinsteiger*innen,
    Fachkräfte oder Unternehmen - erhalten durch die Wettbewerbe und die zahlreichen
    Mitmachangebote Einblicke in Berufsbilder und Karrierewege, erleben
    Spitzenleistungen, können Netzwerke knüpfen und Perspektiven entwickeln sowie
    Innovationen entdecken und Inspiration für die Zukunft mitnehmen.

    Darüber hinaus stärkt die Veranstaltung die internationale Sichtbarkeit
    Düsseldorfs und NRWs als bedeutender Standort für Wirtschaft, Bildung und
