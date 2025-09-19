Countdown für 10. Europameisterschaft der Berufe gestartet (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Flaggenübergabe bei diesjährigen EuroSkills in Herning

Der Countdown läuft: Im September 2027 ist Deutschland erstmals Gastgeber derEuroSkills, der Europameisterschaft der Berufe. Bei der Abschlussfeier derEuroSkills Herning 2025 wurde nun offiziell die Flagge von WorldSkills Europesymbolisch an Vertreterinnen und Vertreter aus Deutschland und Luxemburgübergeben. Damit fiel der Startschuss für die Organisation der zehnten Ausgabedes größten europäischen Wettbewerbs für berufliche Exzellenz.Die EuroSkills Düsseldorf 2027 werden gemeinsam von Deutschland und Luxemburgausgerichtet. Rund 800 Spitzenfachkräfte aus über 30 Ländern Europas treten vom22. bis 26. September 2027 auf der Messe Düsseldorf in etwa 50 Disziplinen ausHandwerk, Industrie und dem Dienstleistungssektor gegeneinander an. Ziel derWettbewerbe, die unter dem Motto "Skills! Shape Your Future" stattfinden, istes, Spitzenleistungen in der beruflichen Bildung sichtbar zu machen, Talente zufördern und die Bedeutung der Fachkräfte für die Zukunft Europas hervorzuheben."Die EuroSkills 2027 in Düsseldorf werden ein einzigartiges Fest der beruflichenBildung, getragen von der Freundschaft mit Luxemburg und dem Zusammenwirkenvieler Partner in Europa", betont Michael Hafner, Präsident der EuroSkillsDüsseldorf 2027. "Diese Wettbewerbe sind ein Symbol für Exzellenz, Expertise undEmotion. Sie öffnen jungen Menschen Türen, schaffen internationale Vorbilder undleisten einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung von Fachkräften in der Zukunft.Mit diesem Ereignis wollen wir ein starkes Signal für die Bedeutung vonAusbildung, Innovation und gemeinsamer Verantwortung in Europa setzen."Bedeutung für Düsseldorf, NRW und DeutschlandMit den EuroSkills rückt Düsseldorf ins Zentrum der europäischen Berufsbildung.Für Nordrhein-Westfalen als starkes Industrie- und Handwerksland sowie für ganzDeutschland ist die Veranstaltung von großer Bedeutung. Die rund 150.000Besuchenden - ob junge Menschen und ihre Familien, Berufseinsteiger*innen,Fachkräfte oder Unternehmen - erhalten durch die Wettbewerbe und die zahlreichenMitmachangebote Einblicke in Berufsbilder und Karrierewege, erlebenSpitzenleistungen, können Netzwerke knüpfen und Perspektiven entwickeln sowieInnovationen entdecken und Inspiration für die Zukunft mitnehmen.Darüber hinaus stärkt die Veranstaltung die internationale SichtbarkeitDüsseldorfs und NRWs als bedeutender Standort für Wirtschaft, Bildung und