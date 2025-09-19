Exportüberschuss mit den USA von Januar bis Juli 2025 um 15,1 % geringer als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) -



- Exportüberschuss im Handel mit den USA sinkt auf 34,6 Milliarden Euro und

damit auf den niedrigsten Stand für die ersten sieben Monate eines Jahres seit

2021

- Deutscher Exportüberschuss insgesamt um 21,2 % niedriger als im

Vorjahreszeitraum

- Importüberschuss mit China mit 47,7 Milliarden auf höchstem Stand seit 2022



Der deutsche Exportüberschuss im Außenhandel mit den USA ist von Januar bis Juli

2025 mit 34,6 Milliarden Euro auf den niedrigsten Stand für die ersten sieben

Monate eines Jahres seit 2021 gesunken. Inmitten der Corona-Krise hatte der

Außenhandelssaldo mit den USA damals bei +28,4 Milliarden Euro gelegen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank der Exportüberschuss im

Handel mit den Vereinigten Staaten von Januar bis Juli 2025 gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 6,2 Milliarden Euro oder 15,1 %. Im weltweiten Warenverkehr

nahm der Exportüberschuss Deutschlands um 32,7 Milliarden Euro oder 21,2 % auf

121,3 Milliarden Euro ab.









Der deutlich niedrigere Außenhandelssaldo mit den USA ergibt sich daraus, dass

die Importe von dort nach Deutschland von Januar bis Juli 2025 gegenüber dem

Vorjahreszeitraum stiegen, während die Exporte zurückgingen. Die deutschen

Exporte in die Vereinigten Staaten sanken um 5,3 % auf 89,9 Milliarden Euro.

Demgegenüber stiegen die Importe aus den USA um 2,2 % auf 55,3 Milliarden Euro.

Die USA waren damit immer noch der Handelspartner, mit dem Deutschland den

höchsten Exportüberschuss aufwies. Der Abstand zum zweitplatzierten Frankreich

verringerte sich jedoch deutlich. So ging der Exportüberschuss mit Frankreich in

den ersten sieben Monaten 2025 nur leicht um 0,2 % zum Vorjahreszeitraum auf

30,4 Milliarden Euro zurück. Dadurch war der Exportüberschuss im Handel mit

Frankreich nur noch um 4,2 Milliarden Euro geringer als im Handel mit den USA.

Von Januar bis Juli 2024 war dieser Abstand mit 10,3 Milliarden Euro mehr als

doppelt so groß gewesen.



Deutliche Rückgänge des Exportüberschusses mit weiteren Staaten



Der Exportüberschuss Deutschlands ging von Januar bis Juli 2025 auch mit anderen

Staaten deutlich zurück. Nach den USA folgten in der Rangfolge der Staaten mit

den größten absoluten Rückgängen des Exportüberschusses Mexiko mit -1,8

Milliarden Euro (-32,6 % zum Vorjahreszeitraum), Italien mit -1,6 Milliarden

Euro (-19,5 %) und Kanada mit -1,5 Milliarden Euro (-41,0 %). Damit betrug der

Exportüberschuss mit Mexiko 3,6 Milliarden Euro, mit Italien 6,6 Milliarden Euro

und mit Kanada 2,1 Milliarden Euro. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





