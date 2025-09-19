Exportüberschuss mit den USA von Januar bis Juli 2025 um 15,1 % geringer als im Vorjahreszeitraum
WIESBADEN (ots) -
- Exportüberschuss im Handel mit den USA sinkt auf 34,6 Milliarden Euro und
damit auf den niedrigsten Stand für die ersten sieben Monate eines Jahres seit
2021
- Deutscher Exportüberschuss insgesamt um 21,2 % niedriger als im
Vorjahreszeitraum
- Importüberschuss mit China mit 47,7 Milliarden auf höchstem Stand seit 2022
Der deutsche Exportüberschuss im Außenhandel mit den USA ist von Januar bis Juli
2025 mit 34,6 Milliarden Euro auf den niedrigsten Stand für die ersten sieben
Monate eines Jahres seit 2021 gesunken. Inmitten der Corona-Krise hatte der
Außenhandelssaldo mit den USA damals bei +28,4 Milliarden Euro gelegen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank der Exportüberschuss im
Handel mit den Vereinigten Staaten von Januar bis Juli 2025 gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 6,2 Milliarden Euro oder 15,1 %. Im weltweiten Warenverkehr
nahm der Exportüberschuss Deutschlands um 32,7 Milliarden Euro oder 21,2 % auf
121,3 Milliarden Euro ab.
USA immer noch Handelspartner mit höchstem deutschem Exportüberschuss
Der deutlich niedrigere Außenhandelssaldo mit den USA ergibt sich daraus, dass
die Importe von dort nach Deutschland von Januar bis Juli 2025 gegenüber dem
Vorjahreszeitraum stiegen, während die Exporte zurückgingen. Die deutschen
Exporte in die Vereinigten Staaten sanken um 5,3 % auf 89,9 Milliarden Euro.
Demgegenüber stiegen die Importe aus den USA um 2,2 % auf 55,3 Milliarden Euro.
Die USA waren damit immer noch der Handelspartner, mit dem Deutschland den
höchsten Exportüberschuss aufwies. Der Abstand zum zweitplatzierten Frankreich
verringerte sich jedoch deutlich. So ging der Exportüberschuss mit Frankreich in
den ersten sieben Monaten 2025 nur leicht um 0,2 % zum Vorjahreszeitraum auf
30,4 Milliarden Euro zurück. Dadurch war der Exportüberschuss im Handel mit
Frankreich nur noch um 4,2 Milliarden Euro geringer als im Handel mit den USA.
Von Januar bis Juli 2024 war dieser Abstand mit 10,3 Milliarden Euro mehr als
doppelt so groß gewesen.
Deutliche Rückgänge des Exportüberschusses mit weiteren Staaten
Der Exportüberschuss Deutschlands ging von Januar bis Juli 2025 auch mit anderen
Staaten deutlich zurück. Nach den USA folgten in der Rangfolge der Staaten mit
den größten absoluten Rückgängen des Exportüberschusses Mexiko mit -1,8
Milliarden Euro (-32,6 % zum Vorjahreszeitraum), Italien mit -1,6 Milliarden
Euro (-19,5 %) und Kanada mit -1,5 Milliarden Euro (-41,0 %). Damit betrug der
Exportüberschuss mit Mexiko 3,6 Milliarden Euro, mit Italien 6,6 Milliarden Euro
und mit Kanada 2,1 Milliarden Euro.
Deutliche Rückgänge des Exportüberschusses mit weiteren Staaten
