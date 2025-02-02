Erzeugerpreise August 2025
-2,2 % gegenüber August 2024
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), August
2025
-2,2 % zum Vorjahresmonat
-0,5 % zum Vormonat
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im August 2025 um 2,2 % niedriger
als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei -1,5 % gelegen, im Juni 2025 bei -1,3 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im August 2025
gegenüber dem Vormonat um 0,5 %.
2025
-2,2 % zum Vorjahresmonat
-0,5 % zum Vormonat
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im August 2025 um 2,2 % niedriger
als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei -1,5 % gelegen, im Juni 2025 bei -1,3 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im August 2025
gegenüber dem Vormonat um 0,5 %.
Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
waren im August 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger als vor
einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als vor einem Jahr waren hingegen
Investitionsgüter, Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ohne Berücksichtigung von
Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im August
2025 um 0,8 %, gegenüber Juli 2025 sanken sie um 0,2 %.
Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat
Energie war im August 2025 um 8,5 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber
Juli 2025 sanken die Energiepreise um 1,0 %. Den höchsten Einfluss auf die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die
Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Über alle Abnehmergruppen
betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber August 2024 um 11,0 % (-0,7 %
gegenüber Juli 2025).
Elektrischer Strom kostete 10,8 % weniger als im August 2024 (-1,4 % gegenüber
Juli 2025), Fernwärme kostete 1,8 % weniger als im Vorjahresmonat (+0,0 %
gegenüber Juli 2025).
Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber August 2024 um 7,3 % (-1,9
% gegenüber Juli 2025). Leichtes Heizöl kostete 7,5 % weniger als ein Jahr zuvor
(-5,9 % gegenüber Juli 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren 2,5 %
günstiger (-1,9 % gegenüber Juli 2025).
Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern
Die Preise für Investitionsgüter waren im August 2025 um 1,8 % höher als im
Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber Juli 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als
im August 2024 (+0,1 % gegenüber Juli 2025). Die Preise für Kraftwagen und
Kraftwagenteile stiegen um 0,9 % gegenüber August 2024 (+0,1 % gegenüber Juli
2025).
Verbrauchsgüter waren im August 2025 um 3,3 % teurer als im August 2024 (-0,1 %
gegenüber Juli 2025). Nahrungsmittel kosteten 4,1 % mehr als im August 2024
(-0,1 % gegenüber Juli 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat
waren Kaffee mit +33,1 % (-0,7 % gegenüber Juli 2025) und Rindfleisch mit +36,6
