-2,2 % gegenüber August 2024

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), August

2025



-2,2 % zum Vorjahresmonat



-0,5 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im August 2025 um 2,2 % niedriger

als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem

Vorjahresmonat bei -1,5 % gelegen, im Juni 2025 bei -1,3 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im August 2025

gegenüber dem Vormonat um 0,5 %.







waren im August 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger als vor

einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als vor einem Jahr waren hingegen

Investitionsgüter, Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ohne Berücksichtigung von

Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im August

2025 um 0,8 %, gegenüber Juli 2025 sanken sie um 0,2 %.



Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat



Energie war im August 2025 um 8,5 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber

Juli 2025 sanken die Energiepreise um 1,0 %. Den höchsten Einfluss auf die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die

Preisrückgänge bei

betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber August 2024 um 11,0 % (-0,7 %

gegenüber Juli 2025).



Elektrischer Strom kostete 10,8 % weniger als im August 2024 (-1,4 % gegenüber

Juli 2025), Fernwärme kostete 1,8 % weniger als im Vorjahresmonat (+0,0 %

gegenüber Juli 2025).



Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber August 2024 um 7,3 % (-1,9

% gegenüber Juli 2025). Leichtes Heizöl kostete 7,5 % weniger als ein Jahr zuvor

(-5,9 % gegenüber Juli 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren 2,5 %

günstiger (-1,9 % gegenüber Juli 2025).



Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern



Die Preise für Investitionsgüter waren im August 2025 um 1,8 % höher als im

Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber Juli 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als

im August 2024 (+0,1 % gegenüber Juli 2025). Die Preise für Kraftwagen und

Kraftwagenteile stiegen um 0,9 % gegenüber August 2024 (+0,1 % gegenüber Juli

2025).



Verbrauchsgüter waren im August 2025 um 3,3 % teurer als im August 2024 (-0,1 %

gegenüber Juli 2025). Nahrungsmittel kosteten 4,1 % mehr als im August 2024

(-0,1 % gegenüber Juli 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat

waren Kaffee mit +33,1 % (-0,7 % gegenüber Juli 2025) und Rindfleisch mit +36,6





