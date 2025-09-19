Fairchild Gold gibt Abschluss von Privatplatzierung bekannt

Vancouver, British Columbia – 18. September 2025 / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (TSX-V: FAIR) („Fairchild“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner bereits zuvor bekannt gegebenen überzeichneten nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 1.080.000 CAD (das „Angebot“) bekannt zu geben. In Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen 18.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit ausgegeben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein „Warrant“), wobei jeder ganze Warrant innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ in eine zusätzliche Stammaktie umgewandelt werden kann. Die Warrants enthalten eine Vorverlegungsklausel, der zufolge das Unternehmen, wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange zwölf Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,50 $ pro Stammaktie beträgt (das „auslösende Ereignis“), innerhalb von fünf Tagen nach dem auslösenden Ereignis das Ablaufdatum der Warrants vorverlegen kann, indem es die Inhaber der Warrants mittels einer Pressemitteilung darüber informiert. In diesem Fall verfallen die Warrants am ersten Tag, der 10 Kalendertage nach jenem Datum liegt, an dem das Unternehmen das auslösende Ereignis bekannt gegeben hat.

Das Angebot stellt eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar, da sich ein Direktor indirekt am Angebot beteiligte. Gemäß MI 61-101 wird das Unternehmen einen Bericht über wesentliche Änderungen einreichen, in dem alle „Transaktionen mit einer nahestehenden Partei“ im Ausgeberprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Das Unternehmen hat den Bericht über wesentliche Änderungen nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum des Angebots eingereicht, da die Details des Angebots erst kurz vor dem Abschluss des Angebots festgelegt wurden und das Unternehmen das Angebot aus triftigen geschäftlichen Gründen rasch abschließen wollte. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich Bewertung und Genehmigung durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Das Unternehmen ist von der formellen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 von MI 61-101 bezüglich der Abschnitte 5.5(a) und (b) von MI 61-101 befreit, da der marktgerechte Wert der Transaktion, soweit sie alle entsprechenden Aktionäre betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen von der Anforderung einer Genehmigung durch Minderheitsaktionäre in Abschnitt 5.6 von MI 61-101 bezüglich des Abschnitts 5.7(1)(a) befreit, da der marktgerechte Wert der Transaktion, soweit sie alle entsprechenden Aktionäre betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Das Angebot wurde zuvor vom Board of Directors des Unternehmens, einschließlich der unabhängigen Direktoren, genehmigt. In Zusammenhang mit der Transaktion wurde kein Sonderkomitee eingerichtet und es wurden keine wesentlichen Gegenmeinungen von Direktoren geäußert.