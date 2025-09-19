GOLDMAN SACHS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 2200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts des größten Wiederbewaffnungszyklus' in Europa seit den frühen Tagen des Kalten Kriegs sehe er den Rüstungssektor positiv, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die hohen Bewertungen verlangten allerdings eine selektive Vorgehensweise. Als seinen Favoriten nennt der Experte BAE Systems. Derweil passe das Produktportfolio von Rheinmetall am besten zu den bestehenden Verteidigungsdefiziten, und die Bewertung werde den mittelfristigen Aussichten noch nicht gerecht. Bei Renk erscheine die Bewertung schon angemessen./gl/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 1.927EUR auf Tradegate (19. September 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2200

Kursziel alt: 2200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2200,00 € , was eine Steigerung von +14,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer