    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump feiert S&P 500-Allzeithoch: Exzess, bittere Realität und Verfall!

    Der 10%-Kauf von Intel durch Nvidia ist eine Beleg für eine immer extremere Staatsoligarchie, während die US-Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert

    Donald Trump lässt sich feiern, weil der US-Leitindex S&P 500 auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Der 10%-Kauf von Intel durch Nvidia ist eine Beleg für eine immer extremere Staatsoligarchie, während die US-Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert. US-Finanzminister Bessent hat also sein Versprechen nicht gehalten, dass nun die Zeit für Main Street komme - vielmehr macht sich die Wall Street in bisher nie gesehenen Ausmaß die Taschen voll! Heute der große Verfall in den USA - wenn sich das Muster steigender Kapitalmarktzinsen und steigender Dollar fortsetzt trotz Zinssenkung durch die Fed, dürfte der S&P 500 nun mit dem großen Verfall die längst überfällige Korrektur einleiten..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.280,54€
    Basispreis
    15,34
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.260,00€
    Basispreis
    16,72
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Wie das Sondervermögen verfeuert und umgeleitet wird

    2. „Hedge America“: In den USA investieren – und Dollar absichern!

     

    Das Video "Trump feiert S&P 500-Allzeithoch: Exzess, bittere Realität und Verfall!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump feiert S&P 500-Allzeithoch: Exzess, bittere Realität und Verfall! Donald Trump lässt sich feiern, weil der US-Leitindex S&P 500 auf ein neues Allzeithoch gestiegen is