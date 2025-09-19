Trump feiert S&P 500-Allzeithoch: Exzess, bittere Realität und Verfall!

Donald Trump lässt sich feiern, weil der US-Leitindex S&P 500 auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Der 10%-Kauf von Intel durch Nvidia ist eine Beleg für eine immer extremere Staatsoligarchie, während die US-Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert. US-Finanzminister Bessent hat also sein Versprechen nicht gehalten, dass nun die Zeit für Main Street komme - vielmehr macht sich die Wall Street in bisher nie gesehenen Ausmaß die Taschen voll! Heute der große Verfall in den USA - wenn sich das Muster steigender Kapitalmarktzinsen und steigender Dollar fortsetzt trotz Zinssenkung durch die Fed, dürfte der S&P 500 nun mit dem großen Verfall die längst überfällige Korrektur einleiten..

Hinweise aus Video: