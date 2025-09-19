Erstmalige Auszeichnung für besonderes Engagement in nachhaltiger Fischerei und verantwortungsvoller Aquakultur (FOTO)

Büsum (ots) - Premiere in Büsum: Die beiden gemeinnützigen Organisationen

Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim MSC, ergänzt: "Die Awards sind weitmehr als eine Auszeichnung innerhalb der Branche. Richtig kommuniziert, machensie überdurchschnittliches Engagement auch für die Öffentlichkeit sichtbar. Siesetzen ein starkes Signal nach außen, das Unternehmen wie Verbraucher:innenOrientierung gibt und sie ermutigt, sich für nachhaltigen Fisch zu entscheiden -ein entscheidender Impuls für die weitere Entwicklung."Engagement sichtbar machenDie Auswahl der Preisträger:innen beruhte auf einem klaren Verfahren. Bewertetwurden der Anteil MSC-bzw. ASC-zertifizierter Produkte im Sortiment, dasöffentliche Bekenntnis zu nachhaltiger Beschaffung der Produktgruppe Fisch überdie beiden Programme sowie die Qualität und Intensität interner und externerKommunikation. Grundlage waren Aktivitäten im Zeitraum 2024/2025, die zurSicherstellung einer einheitlichen Vergleichbarkeit dienten."Viele Unternehmen haben eindrucksvoll dokumentiert, wie ernsthaft sieNachhaltigkeit in der Fischerei und Aquakultur verfolgen. Das zeigt, wie tiefverankert verantwortungsvolles Handeln inzwischen in der Branche ist. Dafürmöchten wir uns herzlich bedanken", so Runge.In diesen Kategorien wurden 2025 die Besten der Branche ausgezeichnet:Gewinner:innen der MSC Awards 2025- MSC-Großhändler des Jahres: Deutsche See- MSC-Einzelhändler des Jahres: EDEKA- MSC-Seafoodmarke des Jahres: iglo- MSC-Heringsmarke des Jahres - Kühlung: MERL- MSC-Heringsmarke des Jahres - Konserve: Hawesta- MSC-Nachhaltigkeits-Champion: Dr. Uwe Richter - Vorsitzender des DeutschenHochseefischerei-Verbandes und Geschäftsführer der Westbank HochseefischereiGmbHGewinner:innen der ASC Awards 2025- ASC-Lieferant des Jahres: Transgourmet- ASC-Einzelhändler des Jahres: Kaufland- ASC-Aquaculture Champion: Regal Springs- ASC-Seafoodmarke des Jahres - Kühlung: MOWI- ASC-Seafoodmarke des Jahres - Tiefkühl: Escal"Die Awards zeichnen besondere Leistungen aus, doch sie stehen auchstellvertretend für die vielen Menschen, Unternehmen und Partner, die sich Tagfür Tag für unsere Meere, eine nachhaltige Fischerei und verantwortungsvolleAquakultur einsetzen. Jeder Beitrag, ob sichtbar auf der Bühne oder leise imHintergrund, macht einen Unterschied", resümiert Dennis Wittmann, GeneralManager DACH beim ASC.Mehr zu den Awards-Gewinner:innen: https://de.asc-aqua.org/awards ,https://www.msc.org/de/msc-awards-deutschland-2025Über den ASCDer Aquaculture Stewardship Council (ASC) ist eine internationale gemeinnützigeOrganisation, die sich weltweit für verantwortungsvolle Aquakultur einsetzt. DasASC-Siegel auf der Verpackung zeigt, dass Fisch oder Meeresfrüchte mit minimalenAuswirkungen auf Menschen, Tiere und die Umwelt gezüchtet wurden. ASCInternational - Aquaculture Stewardship Council (https://asc-aqua.org/)Über den MSCDer Marine Stewardship Council (MSC) ist eine internationale gemeinnützigeOrganisation, die sich weltweit für den Erhalt der Fischbestände einsetzt. Mitseinem Zertifizierungsprogramm ermöglicht der MSC den Schutz und die nachhaltigeNutzung der wertvollen Ressource Fisch. http://www.msc.org/Pressekontakt:ASC: Vanessa Starck, Communications Manager DACH, Email:Vanessa.Starck@asc-aqua.orgMSC: Gerlinde Geltinger, PR Manager Deutschland, Österreich, Schweiz, Tel: 030609 8552 80, Email: gerlinde.geltinger@msc.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160366/6120809OTS: Aquaculture Stewardship Council