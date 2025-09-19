ASC & MSC Awards Deutschland 2025
Erstmalige Auszeichnung für besonderes Engagement in nachhaltiger Fischerei und verantwortungsvoller Aquakultur (FOTO)
Büsum (ots) - Premiere in Büsum: Die beiden gemeinnützigen Organisationen
Aquaculture Stewardship Council (ASC) und Marine Stewardship Council (MSC) haben
gestern erstmals Einzelpersonen und Unternehmen entlang der Lieferkette
ausgezeichnet, die sich durch ihr Engagement im ASC- bzw. MSC-Programm in
besonderem Maße für nachhaltige Fischerei und verantwortungsvolle Aquakultur
starkmachen.
"Mit den Awards möchten wir nicht nur Standards sichtbar machen, sondern auch
die Menschen und Unternehmen würdigen, die mit Innovationskraft und Engagement
besonders viel bewegen. Die Preisträger:innen zeigen eindrucksvoll, dass
verantwortungsvolle Fischerei und Aquakultur schon heute Realität sind. Mit
ihrer Vorbildfunktion prägen sie die Zukunft der Branche", erklärt Dennis
Wittmann, General Manager DACH beim ASC.
Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim MSC, ergänzt: "Die Awards sind weit
mehr als eine Auszeichnung innerhalb der Branche. Richtig kommuniziert, machen
sie überdurchschnittliches Engagement auch für die Öffentlichkeit sichtbar. Sie
setzen ein starkes Signal nach außen, das Unternehmen wie Verbraucher:innen
Orientierung gibt und sie ermutigt, sich für nachhaltigen Fisch zu entscheiden -
ein entscheidender Impuls für die weitere Entwicklung."
Engagement sichtbar machen
Die Auswahl der Preisträger:innen beruhte auf einem klaren Verfahren. Bewertet
wurden der Anteil MSC-bzw. ASC-zertifizierter Produkte im Sortiment, das
öffentliche Bekenntnis zu nachhaltiger Beschaffung der Produktgruppe Fisch über
die beiden Programme sowie die Qualität und Intensität interner und externer
Kommunikation. Grundlage waren Aktivitäten im Zeitraum 2024/2025, die zur
Sicherstellung einer einheitlichen Vergleichbarkeit dienten.
"Viele Unternehmen haben eindrucksvoll dokumentiert, wie ernsthaft sie
Nachhaltigkeit in der Fischerei und Aquakultur verfolgen. Das zeigt, wie tief
verankert verantwortungsvolles Handeln inzwischen in der Branche ist. Dafür
möchten wir uns herzlich bedanken", so Runge.
In diesen Kategorien wurden 2025 die Besten der Branche ausgezeichnet:
Gewinner:innen der MSC Awards 2025
- MSC-Großhändler des Jahres: Deutsche See
- MSC-Einzelhändler des Jahres: EDEKA
- MSC-Seafoodmarke des Jahres: iglo
- MSC-Heringsmarke des Jahres - Kühlung: MERL
- MSC-Heringsmarke des Jahres - Konserve: Hawesta
- MSC-Nachhaltigkeits-Champion: Dr. Uwe Richter - Vorsitzender des Deutschen
Hochseefischerei-Verbandes und Geschäftsführer der Westbank Hochseefischerei
GmbH
Gewinner:innen der ASC Awards 2025
- ASC-Lieferant des Jahres: Transgourmet
- ASC-Einzelhändler des Jahres: Kaufland
- ASC-Aquaculture Champion: Regal Springs
- ASC-Seafoodmarke des Jahres - Kühlung: MOWI
- ASC-Seafoodmarke des Jahres - Tiefkühl: Escal
"Die Awards zeichnen besondere Leistungen aus, doch sie stehen auch
stellvertretend für die vielen Menschen, Unternehmen und Partner, die sich Tag
für Tag für unsere Meere, eine nachhaltige Fischerei und verantwortungsvolle
Aquakultur einsetzen. Jeder Beitrag, ob sichtbar auf der Bühne oder leise im
Hintergrund, macht einen Unterschied", resümiert Dennis Wittmann, General
Manager DACH beim ASC.
Mehr zu den Awards-Gewinner:innen: https://de.asc-aqua.org/awards ,
https://www.msc.org/de/msc-awards-deutschland-2025
Über den ASC
Der Aquaculture Stewardship Council (ASC) ist eine internationale gemeinnützige
Organisation, die sich weltweit für verantwortungsvolle Aquakultur einsetzt. Das
ASC-Siegel auf der Verpackung zeigt, dass Fisch oder Meeresfrüchte mit minimalen
Auswirkungen auf Menschen, Tiere und die Umwelt gezüchtet wurden. ASC
International - Aquaculture Stewardship Council (https://asc-aqua.org/)
Über den MSC
Der Marine Stewardship Council (MSC) ist eine internationale gemeinnützige
Organisation, die sich weltweit für den Erhalt der Fischbestände einsetzt. Mit
seinem Zertifizierungsprogramm ermöglicht der MSC den Schutz und die nachhaltige
Nutzung der wertvollen Ressource Fisch. http://www.msc.org/
Pressekontakt:
ASC: Vanessa Starck, Communications Manager DACH, Email:
Vanessa.Starck@asc-aqua.org
MSC: Gerlinde Geltinger, PR Manager Deutschland, Österreich, Schweiz, Tel: 030
609 8552 80, Email: gerlinde.geltinger@msc.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160366/6120809
OTS: Aquaculture Stewardship Council
