    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNomad Foods AktievorwärtsNachrichten zu Nomad Foods

    ASC & MSC Awards Deutschland 2025

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erstmalige Auszeichnung für besonderes Engagement in nachhaltiger Fischerei und verantwortungsvoller Aquakultur (FOTO)

    Büsum (ots) - Premiere in Büsum: Die beiden gemeinnützigen Organisationen
    Aquaculture Stewardship Council (ASC) und Marine Stewardship Council (MSC) haben
    gestern erstmals Einzelpersonen und Unternehmen entlang der Lieferkette
    ausgezeichnet, die sich durch ihr Engagement im ASC- bzw. MSC-Programm in
    besonderem Maße für nachhaltige Fischerei und verantwortungsvolle Aquakultur
    starkmachen.

    "Mit den Awards möchten wir nicht nur Standards sichtbar machen, sondern auch
    die Menschen und Unternehmen würdigen, die mit Innovationskraft und Engagement
    besonders viel bewegen. Die Preisträger:innen zeigen eindrucksvoll, dass
    verantwortungsvolle Fischerei und Aquakultur schon heute Realität sind. Mit
    ihrer Vorbildfunktion prägen sie die Zukunft der Branche", erklärt Dennis
    Wittmann, General Manager DACH beim ASC.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mowi ASA!
    Short
    233,36€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 10,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    199,02€
    Basispreis
    1,77
    Ask
    × 10,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim MSC, ergänzt: "Die Awards sind weit
    mehr als eine Auszeichnung innerhalb der Branche. Richtig kommuniziert, machen
    sie überdurchschnittliches Engagement auch für die Öffentlichkeit sichtbar. Sie
    setzen ein starkes Signal nach außen, das Unternehmen wie Verbraucher:innen
    Orientierung gibt und sie ermutigt, sich für nachhaltigen Fisch zu entscheiden -
    ein entscheidender Impuls für die weitere Entwicklung."

    Engagement sichtbar machen

    Die Auswahl der Preisträger:innen beruhte auf einem klaren Verfahren. Bewertet
    wurden der Anteil MSC-bzw. ASC-zertifizierter Produkte im Sortiment, das
    öffentliche Bekenntnis zu nachhaltiger Beschaffung der Produktgruppe Fisch über
    die beiden Programme sowie die Qualität und Intensität interner und externer
    Kommunikation. Grundlage waren Aktivitäten im Zeitraum 2024/2025, die zur
    Sicherstellung einer einheitlichen Vergleichbarkeit dienten.

    "Viele Unternehmen haben eindrucksvoll dokumentiert, wie ernsthaft sie
    Nachhaltigkeit in der Fischerei und Aquakultur verfolgen. Das zeigt, wie tief
    verankert verantwortungsvolles Handeln inzwischen in der Branche ist. Dafür
    möchten wir uns herzlich bedanken", so Runge.

    In diesen Kategorien wurden 2025 die Besten der Branche ausgezeichnet:

    Gewinner:innen der MSC Awards 2025

    - MSC-Großhändler des Jahres: Deutsche See
    - MSC-Einzelhändler des Jahres: EDEKA
    - MSC-Seafoodmarke des Jahres: iglo
    - MSC-Heringsmarke des Jahres - Kühlung: MERL
    - MSC-Heringsmarke des Jahres - Konserve: Hawesta
    - MSC-Nachhaltigkeits-Champion: Dr. Uwe Richter - Vorsitzender des Deutschen
    Hochseefischerei-Verbandes und Geschäftsführer der Westbank Hochseefischerei
    GmbH

    Gewinner:innen der ASC Awards 2025

    - ASC-Lieferant des Jahres: Transgourmet
    - ASC-Einzelhändler des Jahres: Kaufland
    - ASC-Aquaculture Champion: Regal Springs
    - ASC-Seafoodmarke des Jahres - Kühlung: MOWI
    - ASC-Seafoodmarke des Jahres - Tiefkühl: Escal

    "Die Awards zeichnen besondere Leistungen aus, doch sie stehen auch
    stellvertretend für die vielen Menschen, Unternehmen und Partner, die sich Tag
    für Tag für unsere Meere, eine nachhaltige Fischerei und verantwortungsvolle
    Aquakultur einsetzen. Jeder Beitrag, ob sichtbar auf der Bühne oder leise im
    Hintergrund, macht einen Unterschied", resümiert Dennis Wittmann, General
    Manager DACH beim ASC.

    Mehr zu den Awards-Gewinner:innen: https://de.asc-aqua.org/awards ,
    https://www.msc.org/de/msc-awards-deutschland-2025

    Über den ASC

    Der Aquaculture Stewardship Council (ASC) ist eine internationale gemeinnützige
    Organisation, die sich weltweit für verantwortungsvolle Aquakultur einsetzt. Das
    ASC-Siegel auf der Verpackung zeigt, dass Fisch oder Meeresfrüchte mit minimalen
    Auswirkungen auf Menschen, Tiere und die Umwelt gezüchtet wurden. ASC
    International - Aquaculture Stewardship Council (https://asc-aqua.org/)

    Über den MSC

    Der Marine Stewardship Council (MSC) ist eine internationale gemeinnützige
    Organisation, die sich weltweit für den Erhalt der Fischbestände einsetzt. Mit
    seinem Zertifizierungsprogramm ermöglicht der MSC den Schutz und die nachhaltige
    Nutzung der wertvollen Ressource Fisch. http://www.msc.org/

    Pressekontakt:

    ASC: Vanessa Starck, Communications Manager DACH, Email:
    Vanessa.Starck@asc-aqua.org
    MSC: Gerlinde Geltinger, PR Manager Deutschland, Österreich, Schweiz, Tel: 030
    609 8552 80, Email: gerlinde.geltinger@msc.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160366/6120809
    OTS: Aquaculture Stewardship Council


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ASC & MSC Awards Deutschland 2025 Erstmalige Auszeichnung für besonderes Engagement in nachhaltiger Fischerei und verantwortungsvoller Aquakultur (FOTO) Premiere in Büsum: Die beiden gemeinnützigen Organisationen Aquaculture Stewardship Council (ASC) und Marine Stewardship Council (MSC) haben gestern erstmals Einzelpersonen und Unternehmen entlang der Lieferkette ausgezeichnet, die sich durch ihr …