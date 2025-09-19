WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group angesichts erhaltener Angebote für das Wassermanagement-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Fortgeschrittene Verhandlungen bestätigten das große Interesse an dem Geschäftsbereich trotz schwieriger Marktbedingungen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stärke die Erwartung, dass der Hersteller von Verbindungstechnik einen angemessenen Preis für die Sparte erziele./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 18,48EUR auf Tradegate (19. September 2025, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

