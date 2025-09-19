Scout24 kauft spanische Online-Immobilienplattformen - Aktie rutscht ab

Kurz nach Handelsbeginn in Frankfurt verloren die Scout24-Aktien gut drei Prozent auf 105,10 Euro und waren damit größte Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Allerdings hatten die Titel zuletzt einen guten Lauf. Seit Jahresbeginn haben sie immer noch um fast ein Viertel zugelegt. Am Montag steigen sie zudem in den deutschen Leitindex Dax auf.

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte der Betreiber der Anzeigenplattform Immobilienscout24 am Donnerstagabend mit. Verkäufer ist der Finanzinvestor EQT. Bei den Aktionären kommt der Deal allerdings gar nicht gut an.

Nach Einschätzung der Analysten von JPMorgan dürften sich Anleger nun fragen, ob der Ausbau des Auslandsgeschäfts weitergeht. Zwar sehen die Experten die Vorteile eines solchen Zukaufs zu attraktiven Konditionen, blicken jedoch vorsichtig auf die internationale Expansion von Scout24.

Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies sah den Deal nach eigener Darstellung zunächst kritisch, kam dann jedoch zu der Ansicht, dass Scout24 umsichtig, opportunistisch und besonnen gehandelt habe.

Scout24 will den Zukauf mit Barmitteln und bestehenden Kreditlinien bezahlen. Der laufende Aktienrückkauf und der Kapitaleinsatz des Unternehmens blieben unverändert.

Die spanischen Plattformen haben Scout24 zufolge mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden. Fotocasa und Habitaclia sollen 2025 voraussichtlich etwa 60 Millionen Euro Umsatz und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Pro-forma-Basis von rund elf Millionen Euro erzielen.

Beide Unternehmen würden unter ihren etablierten Namen weitergeführt. Die bisherige Geschäftsführung bleibe an Bord, hieß es weiter. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen; den Abschluss der Transaktion erwartet Scout24 innerhalb der nächsten sechs Monate./nas/err/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 23.752 auf Ariva Indikation (19. September 2025, 10:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,71 %. Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,85 Mrd.. Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Scout24 Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von -4,40 %/+35,76 % bedeutet.



