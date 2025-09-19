Dell versucht Bull-Flag aufzulösen

Nach erfolgreicher Auflösung einer Rechteckkonsolidierung im September 2023 kam es bei Dell zu einem Kaufsignal, in der Folge konnte der Wert bis Mai 2024 auf 179,70 US-Dollar zulegen. Daraufhin folgte ein breit angelegter Abwärtstrend, innerhalb dessen eine klassische 123-Konsolidierung mit einem Tiefpunkt bei 66,25 US-Dollar folgte. Anfang Mai konnte auch dieser Abwärtstrend (bullische Flagge) erfolgreich aufgelöst werden und Gewinne auf 142,11 US-Dollar generieren. Die letzten Wochen über steckte Dell erneut in einer kleineren Konsolidierung fest, die sich nun dem Ende zu nähern scheint.

Sobald das Dell-Papier einen nachhaltigen Sprung über 134,85 US-Dollar schafft, würde sofort das Augusthoch bei 142,11 US-Dollar in den Fokus rücken, darüber das Zwischenhoch aus November letzten Jahres bei 147,66 US-Dollar und würde sich für einen Long-Einstieg anbieten. Insgesamt wird der Dell-Aktie sogar Aufwärtspotenzial an das Hoch aus 2024 bei 179,70 US-Dollar zugetraut. Auf der Unterseite dürfte es erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 117,22 US-Dollar zu größeren Verwerfungen kommen, in der Folge müssten empfindliche Abschläge zurück auf 106,38 und darunter in den Bereich von 97,82 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

Dell Techn. Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Kurse von über 134,85 US-Dollar würden für eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Kaufsignals auf 147,66 und darüber sogar 179,70 US-Dollar in der Dell-Aktie sprechen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM3V2K ließe sich bei einem Sprung an das erste Kursziel bereits eine Renditechance von 100 Prozent erzielen. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 2,44 und 5,17 Euroermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber noch den Bereich von 121,80 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein möglicher Stopp-Kurs von 0,24 Euroergeben. Als Anlagehorizont sollten zwingend einige Wochen eingeplant werden, ehe die Strategie vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM3V2K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,12 - 1,20 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 118,7349 US-Dollar Basiswert: Dell Technologies Inc. KO-Schwelle: 118,7349 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 132,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,44 Euro Hebel: 9,4 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

