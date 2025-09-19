JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 mit Blick auf einen Zukauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia erscheine vernünftig, schrieb Marcus Diebel in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung der Aktie könnten sich die Anleger allerdings fragen, ob der Zukauf etwas am Finanzprofil des Unternehmens ändere und ob weitere internationale Zukäufe kommen könnten./glstk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 104,6EUR auf Tradegate (19. September 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
