JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 mit Blick auf einen Zukauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia erscheine vernünftig, schrieb Marcus Diebel in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung der Aktie könnten sich die Anleger allerdings fragen, ob der Zukauf etwas am Finanzprofil des Unternehmens ändere und ob weitere internationale Zukäufe kommen könnten./glstkVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 104,6EUR auf Tradegate (19. September 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 142,00 € , was eine Steigerung von +36,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer