Factor2 Energy sammelt 9,1 Millionen US-Dollar für die Erschließung skalierbarer geothermischer Energie aus geologisch gespeichertem CO?

Duisburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Factor2 Energy, ein deutsches

Unternehmen (Duisburg) mit einem neuartigen Ansatz für geothermische Energie,

gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde bekannt,

bei der 9,1 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht wurden.



Die Runde wurde von At One Ventures angeführt, weitere Investitionen kamen vom

High-Tech Gründerfonds (HTGF), Gründerfonds Ruhr, Verve Ventures und Siemens

Energy Ventures.





Factor2 Energy wird die Startfinanzierung nutzen, um die technologischeEntwicklung seines CO?-basierten geothermischen Stromerzeugungssystemsvoranzutreiben und ein Pilotkraftwerk zu entwickeln, um die Skalierbarkeit zudemonstrieren.Factor2 Energy wird von Michael Wechsung, Joerg Strohschein und Felix Boehmergeleitet, die alle gemeinsam bei Siemens Energy gearbeitet haben. Dort erfandensie eine neue, wirtschaftlich überlegene Methode zur Nutzung geothermischerEnergie, indem sie CO? als primäre Arbeitsflüssigkeit im geothermischenKreislauf einsetzten und damit Wasser oder Sole ersetzten.Kendra Rauschenberger, General Partner bei Siemens Energy Ventures, sagte: "Ichfreue mich, dass diese Technologie nach ihrer Entwicklung im Rahmen von SiemensEnergy Ventures nun auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist. GeothermischeEnergie ist eine zuverlässige und erneuerbare Energiequelle, und wir werden mitFactor2 Energy zusammenarbeiten, um unsere Turbinen auf die spezifischenBedürfnisse dieses aufstrebenden Marktes zuzuschneiden."Wie es funktioniert: Saubere Energie aus gespeichertem CO? - sicher, skalierbarund nachhaltigDie Technologie kann entweder in natürlichen CO2-Reservoirs oder in Reservoirs,die für die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff vorgesehen sind,eingesetzt werden. Das (natürlich vorkommende oder abgeschiedene) CO? wird intiefe, poröse geologische Formationen verpresst und dort sicher gespeichert.Durch die Aufnahme von Erdwärme aus dem umgebenden Gestein nimmt seine Dichteab, wodurch eine auftriebsbedingte Zirkulation in Gang gesetzt wird, die alsThermosiphoneffekt bekannt ist. Infolgedessen steigt das CO? auf natürlicheWeise über Förderbrunnen an die Oberfläche, so dass keine unterirdischen Pumpenerforderlich sind und der parasitäre Energieverbrauch und die mechanischeKomplexität erheblich reduziert werden.An der Oberfläche wird die Wärme mit einem direkt angetriebenenCO?-Turbinensystem in Strom umgewandelt. Nach der Expansion wird das CO?abgekühlt und wieder in das Reservoir eingespeist, wodurch ein geschlossenerKreislauf entsteht, der eine kontinuierliche Stromerzeugung bei gleichzeitigerlangfristiger CO?-Speicherung ermöglicht.