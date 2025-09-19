Factor2 Energy sammelt 9,1 Millionen US-Dollar für die Erschließung skalierbarer geothermischer Energie aus geologisch gespeichertem CO?
Duisburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Factor2 Energy, ein deutsches
Unternehmen (Duisburg) mit einem neuartigen Ansatz für geothermische Energie,
gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde bekannt,
bei der 9,1 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht wurden.
Die Runde wurde von At One Ventures angeführt, weitere Investitionen kamen vom
High-Tech Gründerfonds (HTGF), Gründerfonds Ruhr, Verve Ventures und Siemens
Energy Ventures.
Factor2 Energy wird die Startfinanzierung nutzen, um die technologische
Entwicklung seines CO?-basierten geothermischen Stromerzeugungssystems
voranzutreiben und ein Pilotkraftwerk zu entwickeln, um die Skalierbarkeit zu
demonstrieren.
Factor2 Energy wird von Michael Wechsung, Joerg Strohschein und Felix Boehmer
geleitet, die alle gemeinsam bei Siemens Energy gearbeitet haben. Dort erfanden
sie eine neue, wirtschaftlich überlegene Methode zur Nutzung geothermischer
Energie, indem sie CO? als primäre Arbeitsflüssigkeit im geothermischen
Kreislauf einsetzten und damit Wasser oder Sole ersetzten.
Kendra Rauschenberger, General Partner bei Siemens Energy Ventures, sagte: "Ich
freue mich, dass diese Technologie nach ihrer Entwicklung im Rahmen von Siemens
Energy Ventures nun auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist. Geothermische
Energie ist eine zuverlässige und erneuerbare Energiequelle, und wir werden mit
Factor2 Energy zusammenarbeiten, um unsere Turbinen auf die spezifischen
Bedürfnisse dieses aufstrebenden Marktes zuzuschneiden."
Wie es funktioniert: Saubere Energie aus gespeichertem CO? - sicher, skalierbar
und nachhaltig
Die Technologie kann entweder in natürlichen CO2-Reservoirs oder in Reservoirs,
die für die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff vorgesehen sind,
eingesetzt werden. Das (natürlich vorkommende oder abgeschiedene) CO? wird in
tiefe, poröse geologische Formationen verpresst und dort sicher gespeichert.
Durch die Aufnahme von Erdwärme aus dem umgebenden Gestein nimmt seine Dichte
ab, wodurch eine auftriebsbedingte Zirkulation in Gang gesetzt wird, die als
Thermosiphoneffekt bekannt ist. Infolgedessen steigt das CO? auf natürliche
Weise über Förderbrunnen an die Oberfläche, so dass keine unterirdischen Pumpen
erforderlich sind und der parasitäre Energieverbrauch und die mechanische
Komplexität erheblich reduziert werden.
An der Oberfläche wird die Wärme mit einem direkt angetriebenen
CO?-Turbinensystem in Strom umgewandelt. Nach der Expansion wird das CO?
abgekühlt und wieder in das Reservoir eingespeist, wodurch ein geschlossener
Kreislauf entsteht, der eine kontinuierliche Stromerzeugung bei gleichzeitiger
langfristiger CO?-Speicherung ermöglicht.
jacomo1 schrieb 06.08.25, 17:47
Wie schon oft in der Vergangenheit beobachtet zieht der Kurs mit Eröffnung an den US-Borsen an. Folglich sammeln US-Adressen ein. Die Aktie macht technisch betrachtet einen weiterhin starken Eindruck. Gewinnmitnahmen werden gekontert und der Aufwärtstrendkanal ist intakt.mitdiskutieren »
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
kopfundbeine schrieb 24.05.25, 11:36
In der Universität der Bundeswehr Hamburg wirft Pawlak eine Karte an die Wand. Zu sehen sind jetzt die bereits existierenden und die geplanten Windparks in der Nordsee. Deutschland will 2030 insgesamt 30 Gigawatt Strom in Nord- und Ostsee produzieren. Das entspricht circa der Leistung von 20 Atomkraftwerken.mitdiskutieren »
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
ConsorsStartrader schrieb 02.05.25, 19:50
Hallo zusammen , glaube zwar auch nicht dass Bäume in den Himmel wachsen...aber die USA sehe ich nicht als das Problem ,Energy hat dort Fabrik, genauso wie in Mexiko, China oder Brasilien...die sind Global aufgestellt ! Außerdem haben Sie mit einem Frieden in der Ukraine auch gute Karten in der Hand für deren Wiederaufbau...die waren schon vor dem Krieg Kunden von Energy, auch Russland....mitdiskutieren »
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
