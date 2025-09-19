    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Factor2 Energy sammelt 9,1 Millionen US-Dollar für die Erschließung skalierbarer geothermischer Energie aus geologisch gespeichertem CO?

    Duisburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Factor2 Energy, ein deutsches
    Unternehmen (Duisburg) mit einem neuartigen Ansatz für geothermische Energie,
    gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde bekannt,
    bei der 9,1 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht wurden.

    Die Runde wurde von At One Ventures angeführt, weitere Investitionen kamen vom
    High-Tech Gründerfonds (HTGF), Gründerfonds Ruhr, Verve Ventures und Siemens
    Energy Ventures.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Short
    102,97€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    87,49€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 10,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Factor2 Energy wird die Startfinanzierung nutzen, um die technologische
    Entwicklung seines CO?-basierten geothermischen Stromerzeugungssystems
    voranzutreiben und ein Pilotkraftwerk zu entwickeln, um die Skalierbarkeit zu
    demonstrieren.

    Factor2 Energy wird von Michael Wechsung, Joerg Strohschein und Felix Boehmer
    geleitet, die alle gemeinsam bei Siemens Energy gearbeitet haben. Dort erfanden
    sie eine neue, wirtschaftlich überlegene Methode zur Nutzung geothermischer
    Energie, indem sie CO? als primäre Arbeitsflüssigkeit im geothermischen
    Kreislauf einsetzten und damit Wasser oder Sole ersetzten.

    Kendra Rauschenberger, General Partner bei Siemens Energy Ventures, sagte: "Ich
    freue mich, dass diese Technologie nach ihrer Entwicklung im Rahmen von Siemens
    Energy Ventures nun auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist. Geothermische
    Energie ist eine zuverlässige und erneuerbare Energiequelle, und wir werden mit
    Factor2 Energy zusammenarbeiten, um unsere Turbinen auf die spezifischen
    Bedürfnisse dieses aufstrebenden Marktes zuzuschneiden."

    Wie es funktioniert: Saubere Energie aus gespeichertem CO? - sicher, skalierbar
    und nachhaltig

    Die Technologie kann entweder in natürlichen CO2-Reservoirs oder in Reservoirs,
    die für die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff vorgesehen sind,
    eingesetzt werden. Das (natürlich vorkommende oder abgeschiedene) CO? wird in
    tiefe, poröse geologische Formationen verpresst und dort sicher gespeichert.
    Durch die Aufnahme von Erdwärme aus dem umgebenden Gestein nimmt seine Dichte
    ab, wodurch eine auftriebsbedingte Zirkulation in Gang gesetzt wird, die als
    Thermosiphoneffekt bekannt ist. Infolgedessen steigt das CO? auf natürliche
    Weise über Förderbrunnen an die Oberfläche, so dass keine unterirdischen Pumpen
    erforderlich sind und der parasitäre Energieverbrauch und die mechanische
    Komplexität erheblich reduziert werden.

    An der Oberfläche wird die Wärme mit einem direkt angetriebenen
    CO?-Turbinensystem in Strom umgewandelt. Nach der Expansion wird das CO?
    abgekühlt und wieder in das Reservoir eingespeist, wodurch ein geschlossener
    Kreislauf entsteht, der eine kontinuierliche Stromerzeugung bei gleichzeitiger
    langfristiger CO?-Speicherung ermöglicht.
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Factor2 Energy sammelt 9,1 Millionen US-Dollar für die Erschließung skalierbarer geothermischer Energie aus geologisch gespeichertem CO? Factor2 Energy, ein deutsches Unternehmen (Duisburg) mit einem neuartigen Ansatz für geothermische Energie, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde bekannt, bei der 9,1 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht …