Drama bei der Deutschen Bank: Ex-Banker verklagen CEO auf 152 Millionen Euro!

Finanzvorstand James von Moltke sagte am Donnerstag auf einer Finanzkonferenz, dass die Bank im Bereich Fixed-Income und Devisen mit einem Anstieg der Einnahmen im "hohen einstelligen Prozentbereich" rechne. Analysten hatten zuvor mit einem Umsatzwachstum von rund 4 Prozent in diesem Bereich gerechnet.

Gestern gab es noch gute Nachrichten aus dem Hause der Deutschen Bank. Sie erwartet, dass die Einnahmen aus ihrem Fixed-Income- und Devisengeschäft im 3. Quartal die Konsensprognosen übertreffen werden.

Der Ausblick auf das 3. Quartal sei besonders wichtig, da die Deutsche Bank auf Kurs ist, ihre Rentabilitäts- und Kostenziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Fixed-Income- und Devisenbereich gehört zu den größten Geschäftsbereichen der Bank und dürfte auch in diesem Quartal eine zentrale Rolle spielen.

Im Gegensatz dazu erwartet die Deutsche Bank im Privatkundengeschäft ein geringeres Wachstum. Die Konsensprognosen für dieses Segment, die einen Umsatzanstieg von 4,5 Prozent im dritten Quartal vorhersagen, scheinen von Moltke zufolge "vielleicht etwas zu hoch" angesetzt.

Doch es gibt auch schlechte Nachrichten für die Anleger der Deutschen Bank. Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank, muss sich mit einer Klage ehemaliger Mitarbeiter auseinandersetzen. Die Klage wurde von Dario Schiraldi, einem ehemaligen leitenden Banker der Bank, eingereicht.

Schiraldi und fünf weitere Ex-Mitarbeiter verlangen Schadenersatz in Höhe von bis zu 152 Millionen Euro. Die Kläger werfen der Bank vor, dass eine interne Prüfung unter Sewings Aufsicht fehlerhaft gewesen sei und dass das Management, einschließlich Sewing, versuchte, ihre stillschweigende Zustimmung zu riskanten und lukrativen Transaktionen zu verbergen. Dabei seien die Banker gezwungen worden, die Verantwortung für diese Transaktionen zu übernehmen.

Schiraldi und die anderen Kläger waren 2022 von einem italienischen Gericht freigesprochen worden, nachdem sie ursprünglich 2019 wegen ihrer Rolle in den fraglichen Transaktionen verurteilt worden waren. Die Klage betrifft vor allem die vermeintlichen Verstöße des Managements und den daraus resultierenden Schaden für die Einkünfte und den Ruf der Kläger.

Die Aktie der Deutschen Bank hat sich über die vergangenen 12 Monate verdoppelt. Bleibt abzuwarten, ob die Klage gegen Sewing etwas Ärger in den Kurs bringt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 30,53EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.





