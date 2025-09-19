Wird es der Mega-Gamechanger?
KI-Durchbruch bei Nvidia – das steckt dahinter
Der nächste Paukenschlag beim GPU-Riesen. Gelingt Nvidia damit eine KI-Revolution?
Nvidia hat nach Informationen von CNBC für über 900 Millionen US-Dollar Rochan Sankar, CEO von Enfabrica und andere Mitarbeiter des KI-Startups eingestellt. Mit dem Kauf kann der GPU-Riese auch die Technologie des Unternehmens lizenzieren. Enfabrica wurde 2019 gegründet und gibt an, dass seine Technologie mehr als 100.000 GPUs miteinander verbinden kann. Diese Lösung könnte Nvidia dabei helfen, integrierte Systeme rund um seine Chips anzubieten.
Der Chip-Riese hatte bereits 2023 im Rahmen einer von Atreides Management geleiteten Serie-B-Finanzierungsrunde (2. Finanzierungsrunde eines Startups) in Höhe von 125 Millionen US-Dollar in Enfabrica investiert. Das Unternehmen gab seine Bewertung damals nicht bekannt, erklärte aber, dass sie sich gegenüber der Serie-A-Finanzierung (1. Finanzierungsrunde eines Startups) verfünffacht habe.
Ende letzten Jahres sammelte Enfabrica weitere 115 Millionen US-Dollar von Investoren wie Spark Capital, Arm und Samsung ein. Auch die Tech-Giganten Meta, Google, Microsoft und Amazon haben enorme Summen in die Anwerbung von Top-KI-Talenten investiert, und zwar durch Investitionen, die an Acqui-Hiring erinnern. Acqui-Hiring bezeichnet die Übernahme von Startups zum Zweck der Gewinnung von Humankapital. Die Transaktionen ermöglichen es den Unternehmen, Spitzeningenieure und -forscher einzustellen, ohne sich um die regulatorischen Hürden kümmern zu müssen, die mit Übernahmen einhergehen. Der größte Deal dieser Art fand im Juni statt, als Meta 14,3 Milliarden US-Dollar für Scale-AI-Gründer Alexandr Wang und weitere Mitarbeiter ausgab und 49 Prozent der Anteile an dem KI-Startup erwarb.
Nvidia investiert zwar massiv in KI-Technologien und -Infrastruktur, ist aber kein bedeutender Käufer. Am Donnerstag gab Nvidia eine seiner bislang größten Investitionen bekannt. Der Chiphersteller beteiligte sich für 5 Milliarden US-Dollar an Intel und kündigte an, dass die beiden Unternehmen bei KI-Prozessoren zusammenarbeiten werden. Nvidia meldete diese Woche außerdem, dass es fast 700 Millionen US-Dollar in das Startup Nscale investiert hat.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion