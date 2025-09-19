KI-Durchbruch bei Nvidia – das steckt dahinter

Nvidia hat nach Informationen von CNBC für über 900 Millionen US-Dollar Rochan Sankar, CEO von Enfabrica und andere Mitarbeiter des KI-Startups eingestellt. Mit dem Kauf kann der GPU-Riese auch die Technologie des Unternehmens lizenzieren. Enfabrica wurde 2019 gegründet und gibt an, dass seine Technologie mehr als 100.000 GPUs miteinander verbinden kann. Diese Lösung könnte Nvidia dabei helfen, integrierte Systeme rund um seine Chips anzubieten.

Der Chip-Riese hatte bereits 2023 im Rahmen einer von Atreides Management geleiteten Serie-B-Finanzierungsrunde (2. Finanzierungsrunde eines Startups) in Höhe von 125 Millionen US-Dollar in Enfabrica investiert. Das Unternehmen gab seine Bewertung damals nicht bekannt, erklärte aber, dass sie sich gegenüber der Serie-A-Finanzierung (1. Finanzierungsrunde eines Startups) verfünffacht habe.