Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,18 Prozent auf 128,20 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,74 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

In Deutschland gab es weitere Hinweise auf einen nachlassenden Preisdruck. Der Rückgang der Erzeugerpreise hat sich den fünften Monat in Folge beschleunigt. Im Jahresvergleich fielen sie im August um 2,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,7 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Im weiteren Handelsverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Das um 15 Uhr anstehende Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bietet nach Einschätzung der Dekabank Potenzial für Marktimpulse./jsl/jkr/jha/



