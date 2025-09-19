NUS Enterprise treibt globale Innovation und Deep-Tech-Wachstum durch ein neues Co-Investment-Framework mit SG Growth Capital und Lotus One Investment voran

Ergänzend dazu bietet ein mit 2 Millionen Singapur-Dollar dotiertes Pilotprojekt mit der Stanford University den Studierenden der NUS praktische Erfahrungen in internationalen Teams, um gemeinsam Lösungen für reale Herausforderungen der Industrie zu entwickeln und Prototypen zu erstellen.

SINGAPUR, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- NUS Enterprise, das unternehmerische Herzstück der National University of Singapore (NUS), gab heute zwei wichtige Co-Investment-Partnerschaften und eine internationale Bildungsinitiative bekannt, um Singapurs Rolle als globaler Innovationshub für Deep Tech zu stärken. Die Ankündigungen erfolgten am 16. September 2025 bei der Eröffnung des renovierten i3-Gebäudes, dem neuen Zentrum für Innovation der NUS. Ebenfalls bei der Vorstellung anwesend war Dr. Eduard Ruge, Leiter der Abteilung für wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland.

Ausweitung von Kapital und Partnerschaften für Deep-Tech-Unternehmen

NUS Enterprise hat gemeinsam mit SG Growth Capital, der strategischen Investitionsplattform des Singapore Economic Development Board (EDB) und Enterprise Singapore (ESG), einen neuen Rahmen für gemeinsame Investitionen ins Leben gerufen, um mehr Kapital in Deep-Tech-Start-ups und ausgewählte Risikokapitalfonds (VC) zu lenken. Der Investitionsbetrag in einen VC-Fonds würde entsprechend der Bewertung des Fonds durch SG Growth Capital der Investition von NUS Enterprise entsprechen.

Parallel dazu unterzeichnete NUS Enterprise eine Vereinbarung über eine gemeinsame Investition in Höhe von 20 Millionen Singapur-Dollar (13,3 Millionen Euro) mit Lotus One Investment, einem Unternehmen der Lotus Singapore Group, um sowohl Spin-offs der NUS als auch VC-Fonds gemeinsam zu unterstützen. Bei Co-Investitionen in Start-ups werden alle Gewinne, die über das investierte Kapital hinausgehen, zu gleichen Teilen zwischen beiden Parteien aufgeteilt, wobei der Anteil von NUS Enterprise als Fördermittel zur weiteren Unterstützung seiner Innovations- und Entrepreneurship-Programme verwendet wird.