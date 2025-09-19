Continental und Aumovio ziehen nach Abspaltung an

Mehrere Analysten äußerten sich am Freitag in ersten Kommentaren positiv zu Aumovio. Jose Asumendi von JPMorgan argumentierte für sein Votum "Overweight" damit, dass die Aktie mindestens auf einem vergleichbaren Bewertungsniveau wie die französischen Branchenkollegen Valeo und Forvia gehandelt werden sollten. Deren Aktien notierten am Freitag mit bis zu 1,4 Prozent im Plus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Abspaltung am Vortag ziehen die Kurse von Continental und Aumovio am Freitag weiter an. Für die Titel des Continental-Konzerns, der sich künftig auf das Reifengeschäft konzentriert, ging es an der Dax -Spitze um zuletzt 3,3 Prozent hoch. Für jene des Autozulieferers Aumovio stand ein Plus von 4,4 Prozent zu Buche.

Kaufempfehlungen für Aumovio gab es von der Deutschen Bank und der UBS. Christoph Laskawi von der Deutschen Bank untermauerte diese mit einer im Branchenvergleich hervorragenden Bilanz. Aumovio schneide bei einigen Finanzkennziffern zwar unterdurchschnittlich ab, doch dabei traut er dem Unternehmen Fortschritte zu. Und David Lesne von der UBS erwähnte das Potenzial zur Selbstoptimierung sowie attraktive Aussichten beim Barmittelzufluss.

Bei Continental bleiben die Stimmen durchwachsener, wenngleich es auch hier von Analysten ermutigende Studien gibt. Vor allem die Experten von JPMorgan und der UBS positionieren sich mit Kurszielen von 70 beziehungsweise 80 Euro optimistisch. David Lesne von der UBS verwies dabei auf den noch anstehenden Verkauf von Contitech als größeren Kurstreiber, der nicht eingepreist sei.

Aumovio war am Donnerstag separat an die Börse gebracht worden, wobei den Aktionären je Continental-Papier eine halbe Aumovio-Aktie ins Depot gebucht wurde. Continental machte damit einen wichtigen Schritt in einem tiefgreifenden Umbauprozess. Dieser zielt darauf ab, den Konzern künftig voll auf das Reifengeschäft zu konzentrieren. Die vorerst noch verbleibende Kunststoffsparte Contitech soll verkauft werden.

Im Vergleich zum letzten Continental-Kurs, der vor der Abspaltung am Dienstag 72,98 Euro betragen hatte, haben die Anleger mittlerweile zwei Titel im rechnerischen Vergleichswert von etwa 77,45 Euro im Depot. Dies ergibt einen Kursanstieg um mehr als sechs Prozent. Geht es nach dem UBS-Kursziel, könnte Continental alleine mehr wert sein als derzeit beide Unternehmen zusammen./tih/niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 57,40 auf Tradegate (19. September 2025, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +2,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,92 %. Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,42 Mrd.. Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.




