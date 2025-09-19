Daimler Truck schmiedet Allianz mit US-Rüstungsunternehmen
- Daimler Truck will Militärgeschäft ausbauen.
- Kooperation mit General Dynamics für Logistikfahrzeuge.
- 2024: Auftrag für 1.500 Lkw vom kanadischen Ministerium.
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein Militärgeschäft weiter ausbauen. Das Dax -Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart wolle künftig eng mit dem US-Rüstungsunternehmen General Dynamics Land Systems zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Beide Unternehmen hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel sei die Kooperation bei Entwicklung, Produktion und Service militärischer Logistikfahrzeuge in ausgewählten Märkten.
"Mit General Dynamics Land Systems an unserer Seite wollen wir umfassende Lösungen für Armeen weltweit anbieten, von Fahrgestellen und Basisfahrzeugen mit maßgeschneiderter Ausrüstung bis hin zu langfristigem Service und Support", sagte die Chefin von Mercedes-Benz Special Trucks, Franziska Cusumano, laut Mitteilung.
Bislang ist das Militärgeschäft von Daimler Truck noch vergleichsweise überschaubar: Es macht etwa ein Prozent des Konzernumsatzes aus, wie ein Sprecher mitteilte. 2024 hätten die beiden Unternehmen bereits mit weiteren Partnern einen Auftrag des kanadischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von über 1.500 Logistik-Lkw erhalten, hieß es weiter. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die dabei bereits erprobte Kooperation auszubauen./rwi/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 51,88 auf Tradegate (19. September 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,67 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +7,13 %/+46,08 % bedeutet.
