Debeka und Handwerkskammer Koblenz stärken Handwerksnachwuchs im Ahrtal (FOTO)
Koblenz (ots) - Über 110 Auszubildende erhalten Starterpakete der Debeka und
Motivation für den Berufsstart nach der Flutkatastrophe / Lehrlinge und ihre
Betriebe feiern mit Wirtschaftsministerin Schmitt, DFB-Vizepräsidentin Celia
Sasic, der Debeka und der Handwerkskammer Koblenz ihren Start ins Berufsleben.
Am Donnerstag, den 18. September 2025, haben die Debeka und die Handwerkskammer
Koblenz gemeinsam über 110 neue Auszubildende des Handwerks aus dem Kreis
Ahrweiler im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler begrüßt. Im Rahmen der
gemeinsamen Initiative "KickstAHRt Ausbildung" der Debeka und der
Handwerkskammer Koblenz feierten die jungen Talente ihren Ausbildungsstart
zusammen mit ihren Ausbildungsbetrieben, Familien, Wirtschaftsministerin Daniela
Schmitt, DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic und weiteren Gästen. Ziel der
Veranstaltung war es, die nach der Flutkatastrophe von 2021 besonders
geforderten Jugendlichen zu stärken und ihnen Wertschätzung sowie einen
digitalen Start in das Berufsleben zu ermöglichen getreu dem Motto: Gemeinsam
mit dem Handwerk für die Ahr.
Celia Sasic inspiriert mit Teamgeist
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Impulsvortrag von Celia
Sasic, DFB-Vizepräsidentin und ehemalige Nationalspielerin. In ihrem Vortrag zum
Thema Teamplaying und Durchsetzungsvermögen vermittelte sie den Auszubildenden
wertvolle Impulse für den Start ins Berufsleben und betonte die Bedeutung von
Zusammenhalt und Teamgeist - Eigenschaften, die nicht nur im Sport, sondern auch
im Handwerk gefragt sind.
Stimmen aus der Region
Dr. Normann Pankratz, Vorstandsmitglied der Debeka-Gruppe, betonte die Bedeutung
des Engagements: "Gerade nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre ist es
uns ein Herzensanliegen, den Nachwuchs im Handwerk zu stärken. Junge Menschen,
die sich jetzt für eine Ausbildung entscheiden, zeigen Mut und Zuversicht -
diese Werte brauchen unser Land und ganz besonders das Ahrtal."
Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, ergänzte: "Die
neuen Auszubildenden sind es, die das Ahrtal in den kommenden Jahren
entscheidend mitgestalten werden. Mit 'KickstAHRt Ausbildung' setzen wir
gemeinsam mit der Debeka ein starkes Signal für Perspektiven, Zusammenhalt und
die Zukunft des Handwerks. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Tatkraft
und Motivation die jungen Menschen ihre Ausbildung beginnen."
Digitale Starterpakete als Zukunftsinvestition
Im Mittelpunkt des Abends stand die feierliche Übergabe von Starterpaketen an
die Auszubildenden. Jedes Paket enthielt ein Tablet sowie nützliche
Informationen rund um Ausbildung, Finanzen und Versicherung. Die Initiative
unterstreicht das nachhaltige Engagement der Debeka für das Handwerk in der
Region. Die Tablets sollen die berufliche Ausbildung erleichtern und sind ein
Zeichen der Anerkennung für die wichtigen Beiträge der jungen Handwerker beim
Wiederaufbau im Ahrtal.
Zusammenhalt und Perspektiven für das Ahrtal
Mit dem symbolischen Akt der Tablet-Übergabe und einer gemeinsamen Feier bot der
Abend Gelegenheit zum Austausch, zur Vernetzung und zur Information: Mit
Messeständen der Debeka und der Handwerkskammer, Musik und kulinarischer
Begleitung wurde den neuen Auszubildenden und ihren Betrieben ein inspirierender
Start in die Ausbildungszeit bereitet. Die Bedeutung des Handwerkernachwuchses
für die regionale Zukunft lässt sich auch an Zahlen ablesen: Mehr als 220 junge
Menschen haben sich im Jahr 2025 für eine Ausbildung im Landkreis Ahrweiler
entschieden - ein positives Signal für die Region.
Über die Debeka:
Die Debeka-Gruppe gehört mit fast 8 Millionen Mitgliedern und Kunden zu den
größten Versicherungs- und Bausparunternehmen Deutschlands. Die Gruppe bietet
privaten und betrieblichen Kunden umfassende Lösungen in den Bereichen
Versicherung und Bausparen. Mit Hauptsitz in Koblenz und als Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit sieht sich die Debeka seit ihrer Gründung vor 120 Jahren
besonders dem Gemeinwohl und gesellschaftlichem Engagement verpflichtet - so
auch im Ahrtal.
Über die Handwerkskammer Koblenz:
Die Handwerkskammer Koblenz vertritt die Interessen von rund 22.000
Handwerksbetrieben in der Region und engagiert sich für die Aus- und
Weiterbildung, die Förderung des Handwerks sowie die Stärkung der regionalen
Wirtschaft. Mit vielfältigen Initiativen unterstützt die Kammer junge Menschen
beim Einstieg ins Berufsleben und setzt sich für die Zukunftsfähigkeit des
Handwerks ein.
Pressekontakt:
Dr. Gerd Benner
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 00
Christian Arns
Abteilungsleiter Konzernkommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 22
Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
56058 Koblenz
Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
Telefax (02 61) 4 98 - 11 11
E-Mail mailto:presse@debeka.de
Internet http://www.debeka.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6120868
OTS: Debeka Versicherungsgruppe
Stimmen aus der Region
Digitale Starterpakete als Zukunftsinvestition
Zusammenhalt und Perspektiven für das Ahrtal
Über die Debeka:
Über die Handwerkskammer Koblenz:
Pressekontakt:
