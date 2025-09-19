Debeka und Handwerkskammer Koblenz stärken Handwerksnachwuchs im Ahrtal (FOTO)

Koblenz (ots) - Über 110 Auszubildende erhalten Starterpakete der Debeka und

Motivation für den Berufsstart nach der Flutkatastrophe / Lehrlinge und ihre

Betriebe feiern mit Wirtschaftsministerin Schmitt, DFB-Vizepräsidentin Celia

Sasic, der Debeka und der Handwerkskammer Koblenz ihren Start ins Berufsleben.



Am Donnerstag, den 18. September 2025, haben die Debeka und die Handwerkskammer

Koblenz gemeinsam über 110 neue Auszubildende des Handwerks aus dem Kreis

Ahrweiler im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler begrüßt. Im Rahmen der

gemeinsamen Initiative "KickstAHRt Ausbildung" der Debeka und der

Handwerkskammer Koblenz feierten die jungen Talente ihren Ausbildungsstart

zusammen mit ihren Ausbildungsbetrieben, Familien, Wirtschaftsministerin Daniela

Schmitt, DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic und weiteren Gästen. Ziel der

Veranstaltung war es, die nach der Flutkatastrophe von 2021 besonders

geforderten Jugendlichen zu stärken und ihnen Wertschätzung sowie einen

digitalen Start in das Berufsleben zu ermöglichen getreu dem Motto: Gemeinsam

mit dem Handwerk für die Ahr.





Celia Sasic inspiriert mit Teamgeist



Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Impulsvortrag von Celia

Sasic, DFB-Vizepräsidentin und ehemalige Nationalspielerin. In ihrem Vortrag zum

Thema Teamplaying und Durchsetzungsvermögen vermittelte sie den Auszubildenden

wertvolle Impulse für den Start ins Berufsleben und betonte die Bedeutung von

Zusammenhalt und Teamgeist - Eigenschaften, die nicht nur im Sport, sondern auch

im Handwerk gefragt sind.



Stimmen aus der Region



Dr. Normann Pankratz, Vorstandsmitglied der Debeka-Gruppe, betonte die Bedeutung

des Engagements: "Gerade nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre ist es

uns ein Herzensanliegen, den Nachwuchs im Handwerk zu stärken. Junge Menschen,

die sich jetzt für eine Ausbildung entscheiden, zeigen Mut und Zuversicht -

diese Werte brauchen unser Land und ganz besonders das Ahrtal."



Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, ergänzte: "Die

neuen Auszubildenden sind es, die das Ahrtal in den kommenden Jahren

entscheidend mitgestalten werden. Mit 'KickstAHRt Ausbildung' setzen wir

gemeinsam mit der Debeka ein starkes Signal für Perspektiven, Zusammenhalt und

die Zukunft des Handwerks. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Tatkraft

und Motivation die jungen Menschen ihre Ausbildung beginnen."



Digitale Starterpakete als Zukunftsinvestition



Im Mittelpunkt des Abends stand die feierliche Übergabe von Starterpaketen an

die Auszubildenden. Jedes Paket enthielt ein Tablet sowie nützliche

Informationen rund um Ausbildung, Finanzen und Versicherung. Die Initiative

unterstreicht das nachhaltige Engagement der Debeka für das Handwerk in der

Region. Die Tablets sollen die berufliche Ausbildung erleichtern und sind ein

Zeichen der Anerkennung für die wichtigen Beiträge der jungen Handwerker beim

Wiederaufbau im Ahrtal.



Zusammenhalt und Perspektiven für das Ahrtal



Mit dem symbolischen Akt der Tablet-Übergabe und einer gemeinsamen Feier bot der

Abend Gelegenheit zum Austausch, zur Vernetzung und zur Information: Mit

Messeständen der Debeka und der Handwerkskammer, Musik und kulinarischer

Begleitung wurde den neuen Auszubildenden und ihren Betrieben ein inspirierender

Start in die Ausbildungszeit bereitet. Die Bedeutung des Handwerkernachwuchses

für die regionale Zukunft lässt sich auch an Zahlen ablesen: Mehr als 220 junge

Menschen haben sich im Jahr 2025 für eine Ausbildung im Landkreis Ahrweiler

entschieden - ein positives Signal für die Region.



Über die Debeka:



Die Debeka-Gruppe gehört mit fast 8 Millionen Mitgliedern und Kunden zu den

größten Versicherungs- und Bausparunternehmen Deutschlands. Die Gruppe bietet

privaten und betrieblichen Kunden umfassende Lösungen in den Bereichen

Versicherung und Bausparen. Mit Hauptsitz in Koblenz und als Versicherungsverein

auf Gegenseitigkeit sieht sich die Debeka seit ihrer Gründung vor 120 Jahren

besonders dem Gemeinwohl und gesellschaftlichem Engagement verpflichtet - so

auch im Ahrtal.



Über die Handwerkskammer Koblenz:



Die Handwerkskammer Koblenz vertritt die Interessen von rund 22.000

Handwerksbetrieben in der Region und engagiert sich für die Aus- und

Weiterbildung, die Förderung des Handwerks sowie die Stärkung der regionalen

Wirtschaft. Mit vielfältigen Initiativen unterstützt die Kammer junge Menschen

beim Einstieg ins Berufsleben und setzt sich für die Zukunftsfähigkeit des

Handwerks ein.



