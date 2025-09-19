    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Debeka und Handwerkskammer Koblenz stärken Handwerksnachwuchs im Ahrtal (FOTO)

    Koblenz (ots) - Über 110 Auszubildende erhalten Starterpakete der Debeka und
    Motivation für den Berufsstart nach der Flutkatastrophe / Lehrlinge und ihre
    Betriebe feiern mit Wirtschaftsministerin Schmitt, DFB-Vizepräsidentin Celia
    Sasic, der Debeka und der Handwerkskammer Koblenz ihren Start ins Berufsleben.

    Am Donnerstag, den 18. September 2025, haben die Debeka und die Handwerkskammer
    Koblenz gemeinsam über 110 neue Auszubildende des Handwerks aus dem Kreis
    Ahrweiler im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler begrüßt. Im Rahmen der
    gemeinsamen Initiative "KickstAHRt Ausbildung" der Debeka und der
    Handwerkskammer Koblenz feierten die jungen Talente ihren Ausbildungsstart
    zusammen mit ihren Ausbildungsbetrieben, Familien, Wirtschaftsministerin Daniela
    Schmitt, DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic und weiteren Gästen. Ziel der
    Veranstaltung war es, die nach der Flutkatastrophe von 2021 besonders
    geforderten Jugendlichen zu stärken und ihnen Wertschätzung sowie einen
    digitalen Start in das Berufsleben zu ermöglichen getreu dem Motto: Gemeinsam
    mit dem Handwerk für die Ahr.

    Celia Sasic inspiriert mit Teamgeist

    Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Impulsvortrag von Celia
    Sasic, DFB-Vizepräsidentin und ehemalige Nationalspielerin. In ihrem Vortrag zum
    Thema Teamplaying und Durchsetzungsvermögen vermittelte sie den Auszubildenden
    wertvolle Impulse für den Start ins Berufsleben und betonte die Bedeutung von
    Zusammenhalt und Teamgeist - Eigenschaften, die nicht nur im Sport, sondern auch
    im Handwerk gefragt sind.

    Stimmen aus der Region

    Dr. Normann Pankratz, Vorstandsmitglied der Debeka-Gruppe, betonte die Bedeutung
    des Engagements: "Gerade nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre ist es
    uns ein Herzensanliegen, den Nachwuchs im Handwerk zu stärken. Junge Menschen,
    die sich jetzt für eine Ausbildung entscheiden, zeigen Mut und Zuversicht -
    diese Werte brauchen unser Land und ganz besonders das Ahrtal."

    Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, ergänzte: "Die
    neuen Auszubildenden sind es, die das Ahrtal in den kommenden Jahren
    entscheidend mitgestalten werden. Mit 'KickstAHRt Ausbildung' setzen wir
    gemeinsam mit der Debeka ein starkes Signal für Perspektiven, Zusammenhalt und
    die Zukunft des Handwerks. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Tatkraft
    und Motivation die jungen Menschen ihre Ausbildung beginnen."

    Digitale Starterpakete als Zukunftsinvestition

    Im Mittelpunkt des Abends stand die feierliche Übergabe von Starterpaketen an
    die Auszubildenden. Jedes Paket enthielt ein Tablet sowie nützliche
    Informationen rund um Ausbildung, Finanzen und Versicherung. Die Initiative
    unterstreicht das nachhaltige Engagement der Debeka für das Handwerk in der
    Region. Die Tablets sollen die berufliche Ausbildung erleichtern und sind ein
    Zeichen der Anerkennung für die wichtigen Beiträge der jungen Handwerker beim
    Wiederaufbau im Ahrtal.

    Zusammenhalt und Perspektiven für das Ahrtal

    Mit dem symbolischen Akt der Tablet-Übergabe und einer gemeinsamen Feier bot der
    Abend Gelegenheit zum Austausch, zur Vernetzung und zur Information: Mit
    Messeständen der Debeka und der Handwerkskammer, Musik und kulinarischer
    Begleitung wurde den neuen Auszubildenden und ihren Betrieben ein inspirierender
    Start in die Ausbildungszeit bereitet. Die Bedeutung des Handwerkernachwuchses
    für die regionale Zukunft lässt sich auch an Zahlen ablesen: Mehr als 220 junge
    Menschen haben sich im Jahr 2025 für eine Ausbildung im Landkreis Ahrweiler
    entschieden - ein positives Signal für die Region.

    Über die Debeka:

    Die Debeka-Gruppe gehört mit fast 8 Millionen Mitgliedern und Kunden zu den
    größten Versicherungs- und Bausparunternehmen Deutschlands. Die Gruppe bietet
    privaten und betrieblichen Kunden umfassende Lösungen in den Bereichen
    Versicherung und Bausparen. Mit Hauptsitz in Koblenz und als Versicherungsverein
    auf Gegenseitigkeit sieht sich die Debeka seit ihrer Gründung vor 120 Jahren
    besonders dem Gemeinwohl und gesellschaftlichem Engagement verpflichtet - so
    auch im Ahrtal.

    Über die Handwerkskammer Koblenz:

    Die Handwerkskammer Koblenz vertritt die Interessen von rund 22.000
    Handwerksbetrieben in der Region und engagiert sich für die Aus- und
    Weiterbildung, die Förderung des Handwerks sowie die Stärkung der regionalen
    Wirtschaft. Mit vielfältigen Initiativen unterstützt die Kammer junge Menschen
    beim Einstieg ins Berufsleben und setzt sich für die Zukunftsfähigkeit des
    Handwerks ein.

    Pressekontakt:

    Dr. Gerd Benner
    Leiter Unternehmenskommunikation
    Telefon (02 61) 4 98 - 11 00

    Christian Arns
    Abteilungsleiter Konzernkommunikation
    Telefon (02 61) 4 98 - 11 22

    Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
    Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
    56058 Koblenz

    Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
    Telefax (02 61) 4 98 - 11 11

    E-Mail mailto:presse@debeka.de
    Internet http://www.debeka.de

