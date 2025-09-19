Continental
Soussan soll Aufsichtsratsvorsitz von Reitzle übernehmen
- Reitzle tritt 2026 als Aufsichtsratschef zurück.
- Sabrina Soussan wird neue Aufsichtsratsvorsitzende.
- Conti spaltet Autozuliefersparte Aumovio ab.
HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Reifenhersteller Continental macht der langjährige Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle im kommenden Jahr Platz für eine Nachfolgerin. Sabrina Soussan soll noch Ende dieses Monats als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat einziehen und voraussichtlich nach der Hauptversammlung 2026 den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen, wie der Dax -Konzern am Freitag mitteilte. Reitzle war 16 Jahre lang im Aufsichtsrat der Hannoveraner, er hat die derzeit laufende Aufspaltung des Konzerns angestoßen. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Wechsel an der Spitze des Gremiums berichtet.
Am Vortag hat Conti seine Autozuliefersparte unter dem Namen Aumovio über einen reinen Spin-Off an der Börse abgespalten, die Kunststofftechniksparte soll im kommenden Jahr verkauft werden.
Reitzles Amtszeit ende planmäßig mit der Aktionärsversammlung am 30. April 2026, hieß es. Die deutsch-französische Managerin Soussan bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche mit, unter anderem bei der Siemens Zugsparte Siemens Mobility und auch bei Conti selbst. Zuletzt war sie Chefin des französischen Entsorgungskonzerns Suez./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 57,44 auf Tradegate (19. September 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +2,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,42 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +15,26 %/+74,64 % bedeutet.
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
