Selbstfahren war gestern: Robotaxis erobern die Straßen!

Die chinesische Robotaxi-Firma Pony AI sieht sich kurz vor einem entscheidenden Meilenstein. Finanzvorstand Leo Haojun Wang erklärte dem Wall Street Journal, das Unternehmen werde Ende 2025 oder spätestens Anfang 2026 die Gewinnschwelle erreichen. "Wir sind gut auf Kurs, beim Stückkostenausgleich bereits Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten Jahres eine positive Marge zu erzielen", sagte er. Der Fortschritt sei auf den Ausbau der Flotte, sinkende Versicherungskosten und eine wachsende Nutzerbasis zurückzuführen.

Rennen um die Stückkosten-Profitschwelle

Im Zentrum steht der sogenannte Stückkostenausgleich. Dabei erzielt ein Unternehmen bereits dann Gewinn, wenn es ein einzelnes Fahrzeug in Betrieb nimmt. Dieses Etappenziel gilt in der Branche als Schlüssel, um die Technologie profitabel zu machen. "Das ist für uns die fundamentale Wegmarke", betonte Wang. Erst nach Erreichen dieser Schwelle könne Pony AI seine Flotte aggressiver vergrößern. Derzeit hat das Unternehmen 400 Robotaxis produziert und will bis Ende dieses Jahres weltweit 1.000 Fahrzeuge einsetzen.

Marktpotenzial und regulatorische Unterstützung

Analysten von HSBC Global Research sehen die Branche kurz vor dem kommerziellen Durchbruch. Sie erwarten, dass sich Chinas Robotaxi-Flotte von 2025 bis 2026 verzehnfachen werde. Die UBS schätzt, dass der chinesische Markt bis Ende der 2030er Jahre 183 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, weltweit etwa 394 Milliarden US-Dollar. Peking stuft den Sektor als strategisch bedeutend ein und erleichtert mit Regulierung und Pilotprojekten das Wachstum.

Pony AI konzentriert sich zunächst auf die Megastädte Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen, um dort die Skalierbarkeit zu beweisen. "Ein Zeitbenchmark für einen Auslandsmarkt wäre, wenn wir mindestens 100 fahrerlose Robotaxis einsetzen dürfen", sagte Wang. In den kommenden zwei bis drei Jahren sollen die Hardwarekosten weiter sinken, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen.

Verluste durch Entwicklungskosten

Investitionen in die nächste Generation von Robotaxis führten im zweiten Quartal zu höheren Verlusten, die sich voraussichtlich im Jahresergebnis widerspiegeln werden. Für Wang ist das ein notwendiger Zwischenschritt. Entscheidend sei, den Betrieb zu skalieren und Kunden zu gewinnen. Robotaxis müssten in Städten ähnlich verfügbar sein wie herkömmliche Fahrdienste, was einige hundert Fahrzeuge erfordere.

Internationale Konkurrenz zieht an

Die Wettbewerber erhöhen das Tempo: Konkurrent WeRide meldete im März bereits über 1.200 autonome Fahrzeuge im globalen Betrieb. Zoox, eine Amazon-Tochter, startete in Las Vegas kostenlose Fahrten mit rund 50 Robotaxis ohne Lenkrad. Uber und das chinesische Unternehmen Momenta wollen 2026 Tests mit selbstfahrenden Fahrzeugen in München starten. Das Startup Avride erweitert seine Versuche in Dallas und bereitet die Integration auf der Uber-Plattform vor. Tesla startete im Juni 2025 in Austin einen Pilotbetrieb und will bis Jahresende vollständig autonome Fahrten ohne Sicherheitsfahrer anbieten. Waymo von Alphabet operiert bereits in mehreren US-Städten ohne Sicherheitsfahrer. Neben Pony AI selbst arbeiten unter anderem auch Volkswagen und Baidu mit Uber zusammen, um tausende autonome Robotaxis einzusetzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion