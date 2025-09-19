Heute am 19.09.2025: Alibaba Group Aktie im Anlegerfokus

Mit einer Performance von +1,45 % konnte die Alibaba Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Alibaba Group investiert war, konnte einen Gewinn von +41,43 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Alibaba Group Aktie damit um +4,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +70,90 % gewonnen.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,68 % 1 Monat +33,27 % 3 Monate +41,43 % 1 Jahr +75,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alibaba Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Alibaba Group Aktie, insbesondere nach einem Anstieg auf ein 52-Wochen-Hoch. Die Nutzer analysieren mögliche Katalysatoren wie die bevorstehenden Quartalszahlen und den Singles' Day. Optimistische Kursziele von bis zu 300 USD werden genannt, während die Rückkehr von Jack Ma als positiver Einfluss auf die Unternehmensstrategie gesehen wird. Trotz enttäuschender Konjunkturdaten aus China zeigt sich die Aktie stabil.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alibaba Group eingestellt.

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 333,28 Mrd. wert.

Als US-Präsident Donald Trump bereits am Montag auf seiner Social-Media Plattform Truth Social einen Durchbruch bei den Handelsgesprächen der USA mit China verkündete, reagierten die Kurse der chinesischen Aktien umgehend. Die Mehrheit der …

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.