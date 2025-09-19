    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 19.09.2025: Alibaba Group Aktie im Anlegerfokus

    Am heutigen Handelstag konnte die Alibaba Group Aktie bisher um +1,45 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alibaba Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 19.09.2025: Alibaba Group Aktie im Anlegerfokus
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Alibaba Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025

    Mit einer Performance von +1,45 % konnte die Alibaba Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!
    Long
    128,38€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 13,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    175,09€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 13,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Alibaba Group investiert war, konnte einen Gewinn von +41,43 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Alibaba Group Aktie damit um +4,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +70,90 % gewonnen.

    Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,68 %
    1 Monat +33,27 %
    3 Monate +41,43 %
    1 Jahr +75,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alibaba Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Alibaba Group Aktie, insbesondere nach einem Anstieg auf ein 52-Wochen-Hoch. Die Nutzer analysieren mögliche Katalysatoren wie die bevorstehenden Quartalszahlen und den Singles' Day. Optimistische Kursziele von bis zu 300 USD werden genannt, während die Rückkehr von Jack Ma als positiver Einfluss auf die Unternehmensstrategie gesehen wird. Trotz enttäuschender Konjunkturdaten aus China zeigt sich die Aktie stabil.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alibaba Group eingestellt.

    Zur Alibaba Group Diskussion

    Informationen zur Alibaba Group Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 333,28 Mrd. wert.

    Handelsdeal lässt Kurse steigen - Alibaba, Almonty Industries, Baidu


    Als US-Präsident Donald Trump bereits am Montag auf seiner Social-Media Plattform Truth Social einen Durchbruch bei den Handelsgesprächen der USA mit China verkündete, reagierten die Kurse der chinesischen Aktien umgehend. Die Mehrheit der …

    Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alibaba Group

    +1,45 %
    +4,68 %
    +33,27 %
    +41,43 %
    +75,22 %
    +62,77 %
    -40,52 %
    +139,92 %
    +92,03 %
    ISIN:US01609W1027WKN:A117ME



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 19.09.2025: Alibaba Group Aktie im Anlegerfokus Am heutigen Handelstag konnte die Alibaba Group Aktie bisher um +1,45 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alibaba Group Aktie.