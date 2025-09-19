Besonders beachtet!
Tesla Aktie steigt auf 358,35€ - 19.09.2025
Am 19.09.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um +1,34 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.
Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.
Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025
Die Tesla Aktie konnte bisher um +1,34 % auf 358,35€ zulegen. Das sind +4,75 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Tesla Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +26,84 %.
Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +11,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -9,77 % verloren.
Tesla Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,86 %
|1 Monat
|+23,39 %
|3 Monate
|+26,84 %
|1 Jahr
|+69,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die als überbewertet angesehen wird. Nutzer äußern Bedenken über die Zukunft des Unternehmens, insbesondere durch Abgänge von Führungskräften und eine stagnierende Innovationskraft. Zudem wird auf den Rückgang des Markenwerts und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens hingewiesen, was zu einer pessimistischen Stimmung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Zur Tesla Diskussion
Informationen zur Tesla Aktie
Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil. wert.
Goldman Sachs warnt trotz höherem Kursziel vor Rückschlägen bei Tesla
Goldman Sachs hebt Teslas Kursziel an, warnt jedoch vor möglichen Rückschlägen, obwohl langfristige Chancen in Autonomie und Robotik locken.
Mehrheit gegen Verbrenner-Aus 2035
Das geplante Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor in Europa ab 2035 stößt bei den Deutschen auf breite Ablehnung. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur verlangen 44 Prozent der …
Fast jede zweite Kommune ohne E-Auto-Ladepunkte
Knapp 45 Prozent der Kommunen in Deutschland verfügen über keine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch …
Tesla Aktie jetzt kaufen?
Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.