Tesla Aktie steigt auf 358,35€ - 19.09.2025

Die Tesla Aktie konnte bisher um +1,34 % auf 358,35€ zulegen. Das sind +4,75 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Tesla Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +26,84 %.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +11,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -9,77 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,86 % 1 Monat +23,39 % 3 Monate +26,84 % 1 Jahr +69,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die als überbewertet angesehen wird. Nutzer äußern Bedenken über die Zukunft des Unternehmens, insbesondere durch Abgänge von Führungskräften und eine stagnierende Innovationskraft. Zudem wird auf den Rückgang des Markenwerts und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens hingewiesen, was zu einer pessimistischen Stimmung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil. wert.

Goldman Sachs hebt Teslas Kursziel an, warnt jedoch vor möglichen Rückschlägen, obwohl langfristige Chancen in Autonomie und Robotik locken.

Das geplante Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor in Europa ab 2035 stößt bei den Deutschen auf breite Ablehnung. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur verlangen 44 Prozent der …

Knapp 45 Prozent der Kommunen in Deutschland verfügen über keine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch …

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.