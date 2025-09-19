Zalando Aktie fällt auf 26,54€ - 19.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Sie fällt um -2,68 % auf 26,54€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Zalando Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +6,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Zalando -15,43 % verloren.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,75 % 1 Monat +15,69 % 3 Monate -0,83 % 1 Jahr +3,83 %

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,00 Mrd. wert.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.