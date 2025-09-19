    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    GOLDMAN SACHS stuft Safran auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Safran mit "Buy" und einem Kursziel von 340 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Reisenachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten wieder auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine außerordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Luftfahrtbranche. Melrose sei der günstigste Wert, und bei Safran unterschätze der Markt das Umsatzpotenzial im Verkehrsflugzeuge-Geschäft. Die stark gestiegene Aktie von Rolls-Royce spiegele dieses zwar schon wider, habe aber noch Luft nach oben. Dagegen erscheine die Bewertung bei MTU ungeachtet der hohen Unternehmenssqualität und -margen zu hoch./gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 287,7EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Sam Burgess
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


