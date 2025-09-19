Redcare Pharmacy Aktie knickt ein - 19.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -2,50 % auf 76,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,85 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +6,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -40,69 %.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,38 % 1 Monat -15,62 % 3 Monate -13,85 % 1 Jahr -32,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, beeinflusst durch steigende Short-Quoten und den bevorstehenden Rauswurf aus dem Eurostoxx 600. Analysten von Jefferies haben die Aktie auf 'Buy' mit einem Kursziel von 150 Euro eingestuft, was als positives Signal gewertet wird. Dennoch gibt es Bedenken, dass die Aktie eine Bullenfalle sein könnte, insbesondere nach der Ablehnung einer erhofften Erhöhung des Rx Fixums.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd. wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.