    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Besonders beachtet!

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare Pharmacy Aktie knickt ein - 19.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Redcare Pharmacy Aktie bisher Verluste von -2,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie knickt ein - 19.09.2025
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -2,50 % auf 76,00. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    70,41€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 13,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    81,79€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 12,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,85 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +6,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -40,69 %.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,38 %
    1 Monat -15,62 %
    3 Monate -13,85 %
    1 Jahr -32,98 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, beeinflusst durch steigende Short-Quoten und den bevorstehenden Rauswurf aus dem Eurostoxx 600. Analysten von Jefferies haben die Aktie auf 'Buy' mit einem Kursziel von 150 Euro eingestuft, was als positives Signal gewertet wird. Dennoch gibt es Bedenken, dass die Aktie eine Bullenfalle sein könnte, insbesondere nach der Ablehnung einer erhofften Erhöhung des Rx Fixums.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -3,21 %
    +6,38 %
    -15,62 %
    -13,85 %
    -32,98 %
    +60,62 %
    -45,74 %
    +143,39 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Redcare Pharmacy Aktie knickt ein - 19.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Redcare Pharmacy Aktie bisher Verluste von -2,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.