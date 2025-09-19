RTL Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.09.2025

Die RTL Group Aktie notiert aktuell bei 35,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,80 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die RTL Group ist ein führender europäischer Medienkonzern, der sich auf TV, Radio und digitale Inhalte spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio an Sendern und Formaten hat RTL eine starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind ProSiebenSat.1 und die BBC. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Vielfalt und Stärke ihrer Marken in verschiedenen Märkten.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RTL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,04 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTL Group Aktie damit um +2,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RTL Group auf +34,89 %.

Zeitraum Performance 1 Woche +2,55 % 1 Monat +2,55 % 3 Monate +14,04 % 1 Jahr +18,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RTL Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der RTL Group Aktie, die stark von der Gewinnwarnung bei ProSiebenSat.1 beeinflusst wird. Viele Anleger spekulieren, dass RTL ebenfalls eine Gewinnwarnung abgeben könnte, was den Kurs belasten würde. Dennoch gibt es Optimismus, dass die Aktie bei einem Preis von etwa 34€ abgesichert ist. Zudem wird die bevorstehende Hauptversammlung und die damit verbundene Dividendenausschüttung als potenzieller Kurstreiber gesehen. Der Aktienrückkauf von rund 4 Millionen Aktien könnte ebenfalls unterstützend wirken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RTL Group eingestellt.

Informationen zur RTL Group Aktie

Es gibt 155 Mio. RTL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,49 Mrd. wert.

Ob die RTL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.