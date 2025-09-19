    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die RTL Group Aktie bisher Verluste von -2,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RTL Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RTL Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.09.2025
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    Die RTL Group ist ein führender europäischer Medienkonzern, der sich auf TV, Radio und digitale Inhalte spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio an Sendern und Formaten hat RTL eine starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind ProSiebenSat.1 und die BBC. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Vielfalt und Stärke ihrer Marken in verschiedenen Märkten.

    RTL Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025

    Die RTL Group Aktie notiert aktuell bei 35,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,80  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    32,64€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 11,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,00€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 9,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RTL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,04 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTL Group Aktie damit um +2,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RTL Group auf +34,89 %.

    RTL Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,55 %
    1 Monat +2,55 %
    3 Monate +14,04 %
    1 Jahr +18,14 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RTL Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der RTL Group Aktie, die stark von der Gewinnwarnung bei ProSiebenSat.1 beeinflusst wird. Viele Anleger spekulieren, dass RTL ebenfalls eine Gewinnwarnung abgeben könnte, was den Kurs belasten würde. Dennoch gibt es Optimismus, dass die Aktie bei einem Preis von etwa 34€ abgesichert ist. Zudem wird die bevorstehende Hauptversammlung und die damit verbundene Dividendenausschüttung als potenzieller Kurstreiber gesehen. Der Aktienrückkauf von rund 4 Millionen Aktien könnte ebenfalls unterstützend wirken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RTL Group eingestellt.

    Zur RTL Group Diskussion

    Informationen zur RTL Group Aktie

    Es gibt 155 Mio. RTL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,49 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    RTL Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RTL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RTL Group

    -2,34 %
    +2,55 %
    +2,55 %
    +14,04 %
    +18,14 %
    +1,37 %
    +13,18 %
    -53,92 %
    -3,70 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! RTL Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die RTL Group Aktie bisher Verluste von -2,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RTL Group Aktie.