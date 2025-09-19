Scout24 schwach nach Zukauf in Spanien und vor Dax-Aufnahme

Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liegt bei 153 Millionen Euro. Fotocasa und Habitaclia sollen den Angaben zufolge 2025 voraussichtlich etwa 60 Millionen Euro Umsatz und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Pro-forma-Basis von rund elf Millionen Euro erzielen. Scout24 will die Akquisition über Barmittel und bestehende Kreditlinien finanzieren.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Scout24 haben am Freitag verschnupft auf eine angekündigte Übernahme des Immobilienplattform-Betreibers reagiert. Die Aktien fielen auf den tiefsten Stand seit Ende April und verbuchten am späten Vormittag einen Verlust von 4,6 Prozent auf 103,70 Euro. Damit waren sie schwächster Wert im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursgewinn von rund 22 Prozent zu Buche.

Das Unternehmen stelle sich mit dem Zukauf gegen den vorherrschenden Trend europäischer Online-Kleinanzeigenanbieter, Fusionen und Übernahmen zu vermeiden, die entweder Konkurrenten oder internationale Aktivitäten betreffen, schrieb Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies. Sein erster Impuls sei daher gewesen, den Deal kritisch zu sehen. Nach reiflicher Überlegung komme ihm die Transaktion aber umsichtig vor.

Die Übernahme signalisiere eine spannende Veränderung in der Unternehmensphilosophie hin zu Wachstum durch internationale Expansion, schrieb RBC-Expertin Wassachon Udomsilpa. Der große, aber fragmentierte spanische Immobilienmarkt biete interessante Wachstumschancen. Zudem sei die Bewertung der beiden spanischen Portale nicht besonders hoch.

Am kommenden Montag steigt die Aktie von Scout24 vom MDax in den Dax auf. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./edh/niw/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 23.675 auf Ariva Indikation (19. September 2025, 11:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,71 %. Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd.. Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Scout24 Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von -4,49 %/+35,63 % bedeutet.



