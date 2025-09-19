    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 484 Euro belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab./gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 411,3EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Romain Gourvil
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 484
    Kursziel alt: 484
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



