    BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die attraktive Rendite auf den Free Cash Flow und die Bewertung sollten die Unsicherheiten durch die Veränderungen im Management des Pharmaunternehmens überlagern, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Potenzial zum Kursziel von rund 70 Prozent sei hoch./mf/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 14,06EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Heider
    Analysiertes Unternehmen: Medios
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



