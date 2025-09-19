    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für den Gewinn je Aktie 2027 und 2030 seien durch die Flexibilität der Kapitalverwendung untermauert./rob/mf/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 35,29EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Andrew Fisher
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00, was eine Steigerung von +19,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die …