BERENBERG stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für den Gewinn je Aktie 2027 und 2030 seien durch die Flexibilität der Kapitalverwendung untermauert./rob/mf/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 35,29EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

