    WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das angekündigte Transformationsprogramm des Autozulieferers sei zu begrüßen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die eher kurze Zeit, in der es sich amortisiert haben soll, sei positiv. Allerdings dokumentierten sich in dem Programm auch die schwierigen Marktbedingungen./rob/rob/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 23,65EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marc-Rene Tonn
    Analysiertes Unternehmen: Stabilus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
