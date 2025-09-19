    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    Berenberg hebt Kursziel an

    Neue Kaufempfehlung: Kriegt Stellantis jetzt die Kurve?

    2025 war für Stellantis bislang ein Jahr zum Vergessen. Dafür gibt es jetzt Rückendeckung von den Analysten von Berenberg, die die Aktie auf Kaufen hochstufen.

    • Stellantis erhält Kaufempfehlung von Berenberg-Analysten.
    • Lagerbestände in Nordamerika jetzt gesund und stabil.
    • Neue Modelle sollen Verkaufszahlen und Marge steigern.
    Trotz der langsamen Erholung des Unternehmens und möglicher Herausforderungen im zweiten Halbjahr 2025, sieht Berenberg das Bild insgesamt deutlich positiver. Stellantis profitiere von einer verbesserten Lagerbestandslage in Nordamerika und einer vielversprechenden Produktpipeline.

    Die Analysten von Berenberg stufen die Aktie in einem Report am Freitag von Halten auf Kaufen hoch und erhöhen das Kursziel von 9 Euro auf 9,50 Euro. Das sorgt für Erleichterung am Markt, die Papiere notieren am Freitag mit mehr als 4 Prozent klar im Plus. Seit Jahresanfang steht aber immer noch ein drückendes Minus von 30 Prozent auf dem Kurszettel.

    Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Stellantis zwar nur ein nahezu ausgeglichenes operatives Ergebnis, wobei das Unternehmen durch außerordentliche Posten wie Wertberichtigungen und strategische Einmaleffekte belastet wurde. Auch der freie Cashflow lag mit minus 3,0 Milliarden Euro im negativen Bereich. Für das zweite Halbjahr 2025 erwarten die Analysten jedoch eine kontinuierliche Verbesserung – unterstützt durch neue Modelle und einen Anstieg der Verkaufszahlen. Diese sollen Stellantis auch zu einer besseren operativen Marge verhelfen.

    Stellantis

    +2,13 %
    +5,99 %
    +3,13 %
    +3,25 %
    -37,95 %
    -36,07 %
    -11,01 %
    +8,83 %
    +69,65 %
    ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01

    Die Kernstärken des Unternehmens bleiben dabei unverändert: Stellantis kann auf eine starke Produktionsbasis, Kostenvorteile und ein flexibles, modulares Plattformkonzept zurückgreifen, das eine hohe Fertigungskapazität ermöglicht. Diese Vorteile, gepaart mit dem anhaltenden Erholungskurs, machen die Aktie aus Bewertungsgründen wieder attraktiv. Für das Jahr 2026 wird Stellantis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,3 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,8 leicht unterbewertet erscheint.

    In Nordamerika wurde die problematische Lagerbestandslage von Stellantis weitgehend bereinigt. Die Lagerbestände seien nun "sehr gesund und von guter Qualität", wie das Unternehmen selbst feststellt. Neue Modelle, darunter der Jeep Cherokee und der RAM 1500 mit V8-Motor, werden die Verkaufszahlen in den kommenden Monaten ankurbeln. Stellantis plant, in frühere Marktsegmente zurückzukehren, die in den letzten Jahren aufgrund einer strategischen Neuausrichtung aufgegeben wurden.

    In Europa bleibt die Wettbewerbssituation anspruchsvoll. Stellantis konnte hier im Sommer bei den Zulassungszahlen nicht überzeugen, auch wenn sich die Verfügbarkeit neuer Modelle auf der STLA-Smart-Plattform langsam verbessert. Zudem dürfte eine pragmatischere Haltung der EU-Kommission bezüglich der Emissionsvorschriften den Druck auf das Unternehmen mindern.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 8,67EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Julian Schick
