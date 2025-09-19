VTA Austria übernimmt ALUCOM AG über ihre deutsche Tochtergesellschaft

Rottenbach (ots) - Mit Kaufvertrag vom 17. September 2025 und sofortigem Vollzug

hat die VTA Austria GmbH über ihre Tochtergesellschaft VTA Deutschland GmbH

sämtliche Aktien an der ALUCOM AG übernommen.



Die ALUCOM AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein beschäftigt mehr als 100

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt zu den größten Produzenten von

Aluminiumverbindungen in Deutschland. Zum Portfolio gehören anorganische

Fällungsmittel, spezielle Aluminiumhydroxide, Aluminiumchloride (wie PAC und

ACH), Aluminiumsulfate und Aluminiumaluminate sowie Mischungen mit Eisensalzen.

Die Produkte finden Einsatz in der Wasser- und Papierindustrie, im Baugewerbe

sowie in der chemischen Industrie und werden überwiegend in Deutschland

vertrieben.





Mit der Übernahme stärkt die VTA-Gruppe ihre Position in zentralen Märkten und

sichert sich langfristig den Zugang zu entscheidenden Rohstoffen und

Produktionsmitteln.



"Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend bleibt die VTA-Gruppe

konsequent auf Wachstumskurs und baut ihr unternehmerisches Engagement in

Deutschland weiter aus. Mit der Integration der ALUCOM AG gewinnen wir nicht nur

hochspezialisiertes Know-how, sondern auch eine starke Produktionsbasis für

unsere zukünftige Expansion sowie einen wertvollen Hafen- und Gleisanschluss."



betont Dr. Ulrich Kubinger, CEO der VTA-Gruppe.



Über VTA



Die VTA-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich ist ein international führender

Anbieter von innovativen Lösungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung. Mit

modernster Forschung, nachhaltigen Technologien und einem weltweiten Netzwerk

von Niederlassungen unterstützt VTA Kommunen und Industrieunternehmen bei der

Sicherung von Wasserqualität, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Das

familiengeführte Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter und verfolgt seit seiner Gründung einen konsequenten Wachstumskurs.



Pressekontakt:



VTA Austria GmbH

E-Mail: mailto:institut@vta.cc

Website: https://www.vta.cc



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131654/6120913

OTS: VTA Austria GmbH







