    WARBURG RESEARCH stuft Ströer auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei unerwartet erfolgt, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der Marktanteilsgewinne des Unternehmens stellten Kursrückschläge aber eine Kaufgelegenheit dar./rob/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 39,10EUR auf Tradegate (19. September 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Jörg Philipp Frey
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 73
    Kursziel alt: 73
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



