Scout24 - Aktie rauscht in die Tiefe - 19.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von -3,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Scout24 Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,19 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Scout24 Aktie damit um -1,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,42 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,85 % 1 Monat -5,57 % 3 Monate -7,19 % 1 Jahr +46,03 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,82 Mrd.EUR wert.

Die Anleger von Scout24 haben am Freitag verschnupft auf eine angekündigte Übernahme des Immobilienplattform-Betreibers reagiert. Die Aktien fielen auf den tiefsten Stand seit Ende April und verbuchten am späten Vormittag einen Verlust von 4,6 …

Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte der Betreiber der Anzeigenplattform Immobilienscout24 am Donnerstagabend mit. Verkäufer …

Nach der Kursrally tags zuvor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag zunächst keine eindeutige Richtung gefunden. Während die Standardwerte im Dax mehrheitlich etwas zulegten, bewegten sich die Papiere aus der zweiten Reihe überwiegend leicht im …

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.