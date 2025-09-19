    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.09.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.09.25
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 19.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist AXA S.A. (+0,15 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,24 %), Vonovia SE (-0,27 %), Commerzbank AG (+1,50 %), TeamViewer (-1,40 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance UM88BZ Long 4,85 131,79 Tsd.
    DAX Performance DY759G Long 36,32 129,40 Tsd.
    DAX Performance DY4UYP Short 22,96 107,32 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index SX8T62 Long 11,66 72,00 Tsd.
    BioNTech SE ADR DJ5JAA Long 5,15 49,91 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Apple Inc. SU26T2 Long 0,00 31,21 Tsd.
    BASF SE PC3Y89 Long 0,00 21,71 Tsd.
    SAP SE SU7HLS Long 0,00 17,92 Tsd.
    Amazon.com Inc. UM19G7 Long 0,00 11,88 Tsd.
    S&P 500 PG3TMF Short 0,00 10,56 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    AXA S.A.
    Classic
    		DQ40UY 917,66 Tsd.
    Vonovia SE
    Classic
    		DJ7ZL0 255,40 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		UK2U5G 206,10 Tsd.
    Commerzbank AG
    Cap
    		LB5ZXY 142,32 Tsd.
    TeamViewer
    Sonstige
    		A2U3D9 140,00 Tsd.



