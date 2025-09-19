Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.09.25
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 19.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist AXA S.A. (+0,15 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,24 %), Vonovia SE (-0,27 %), Commerzbank AG (+1,50 %), TeamViewer (-1,40 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UM88BZ
|Long
|4,85
|131,79 Tsd.
|DAX Performance
|DY759G
|Long
|36,32
|129,40 Tsd.
|DAX Performance
|DY4UYP
|Short
|22,96
|107,32 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SX8T62
|Long
|11,66
|72,00 Tsd.
|BioNTech SE ADR
|DJ5JAA
|Long
|5,15
|49,91 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Apple Inc.
|SU26T2
|Long
|0,00
|31,21 Tsd.
|BASF SE
|PC3Y89
|Long
|0,00
|21,71 Tsd.
|SAP SE
|SU7HLS
|Long
|0,00
|17,92 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|UM19G7
|Long
|0,00
|11,88 Tsd.
|S&P 500
|PG3TMF
|Short
|0,00
|10,56 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|AXA S.A.
|
Classic
|DQ40UY
|917,66 Tsd.
|Vonovia SE
|
Classic
|DJ7ZL0
|255,40 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|UK2U5G
|206,10 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXY
|142,32 Tsd.
|TeamViewer
|
Sonstige
|A2U3D9
|140,00 Tsd.
