    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Journalistenverband wirft CDU Einmischung beim NDR vor

    Für Sie zusammengefasst
    • DJV kritisiert CDU-Politiker wegen Einmischung.
    • Julia Ruhs bleibt Moderatorin, wechselt zum BR.
    • Drohung mit Gebührenstopp ist verfassungswidrig.

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Trennung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) von der Journalistin Julia Ruhs kritisiert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die Äußerungen führender CDU-Politiker dazu. "Die Einmischung in Personalfragen geht eindeutig zu weit", sagte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster in einer Mitteilung. "Fakt ist, dass Julia Ruhs nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk rausgeschmissen wird, sondern weiterhin das Format "Klar" moderieren darf - im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen." Nichts daran rechtfertige Aufgeregtheiten bis in höchste politische Kreise hinein.

    Der NDR hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Ruhs das Format "Klar" nicht mehr beim NDR moderieren wird, sondern nur noch beim Bayerischen Rundfunk. In der Sendung wurden kontroverse Themen aufgegriffen. Dabei sorgte bereits die Auftaktsendung zum Thema Migration für Aufmerksamkeit - Ruhs hatte dort unter anderem über Gewalt im Zusammenhang mit Einwanderung berichtet.

    CDU-Politiker kritisierten die Entscheidung des NDR

    Rückendeckung bekam Ruhs aus Teilen der Politik. Unionsfraktionschef Jens Spahn etwa kritisierte die Entscheidung des NDR als "sehr problematisch". CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann äußerte sich und sprach im Interview bei "Welt TV" von einem "neuen Tiefpunkt in Sachen Debattenkultur in Deutschland". Konsequenzen müssten folgen, sagte er: "Ich finde, man muss jetzt beispielsweise klar sagen, wir frieren die Gebühren auf dem jetzigen Niveau bis auf Weiteres ein, damit endlich Druck entsteht, damit Reformen passieren."

    Der DJV-Bundesvorsitzende Beuster kritisierte diese Äußerungen scharf. "Die Drohung, den Rundfunkbeitrag einzufrieren, ist pure Erpressung und wäre verfassungswidrig", sagte er. "Der CDU-Generalsekretär sollte wissen, dass dies die Rundfunkfreiheit verletzt."/svv/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Journalistenverband wirft CDU Einmischung beim NDR vor Nach der Trennung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) von der Journalistin Julia Ruhs kritisiert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die Äußerungen führender CDU-Politiker dazu. "Die Einmischung in Personalfragen geht eindeutig zu weit", sagte der …