Allianz Trade Analyse
Das sind die Gewinner und Verlierer in der US-Wirtschaft im Handelskrieg
- Ausländische Exporteure und US-Verbraucher zahlen in mehr als drei Viertel der
Produkte (77 %) die Zeche im Handelskrieg; US-Unternehmen nur bei 23 %
- Steigende Kluft: Einige Produkte verteuern sich stärker als die tatsächlichen
Importkosten es erwarten ließen, beispielsweise Möbel, Autos, Bekleidung,
Schmuck und Schuhe
- Insbesondere US-Großhändler geben höhere Kosten einfach weiter, um ihre Margen
zu erhalten
Die Verbraucherpreise in den USA dürften mit dauerhaften Zöllen auf importierte
Waren und wichtige Vorleistungen in der zweiten Jahreshälfte steigen. Die
aktuelle Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade geht
davon aus, dass amerikanische Einzelhändler und Hersteller ihre Preise für
Autos, Elektronik, Möbel und Textilien in der zweiten Jahreshälfte 2025 weiter
erhöhen werden. Das bleibt nicht ohne Folgen: Das Wachstum der
Einzelhandelsumsätze in den USA dürfte sich im nächsten Jahr auf knapp unter +2
% verlangsamen, und das Einzelhandelsvolumen dürfte nur um 1 bis 3 % steigen, da
sich die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise zunehmend bemerkbar machen.
Neben den US-Verbrauchern zählen häufig auch ausländische Exporteure zu den
Verlieren.
"Die eindeutigen Verlierer im Handelskrieg sind US-Verbraucher und ausländische
Exporteure. Sie zahlen in den meisten Fällen am Ende die Zeche", sagt Ano
Kuhanathan, Head of Corporate Research bei Allianz Trade. "Noch sind die
Auswirkungen auf die Nachfrage relativ gering, aber das dürfte sich mit weiteren
Preissteigerungen in der zweiten Jahreshälfte ändern. Die Gewinner und Verlierer
variieren allerdings je Branche und Produktsparte."
Gewinner und Verlierer: Ungleiche Last bei Verteilung der Zoll-Kosten
Vergleicht man Importpreise mit den tatsächlichen Verkaufspreisen dieser Güter
in den USA, zeigt sich, dass die Zölle nur in seltenen Fällen von den
Importeuren getragen werden. US-Unternehmen übernehmen lediglich für weniger als
ein Viertel (23 %) der Produkte höhere Kosten, hauptsächlich im Agrar- und
Lebensmittelsektor wie beispielsweise Frühstückscerealien, Süßigkeiten und Kekse
und Milchprodukte. Dies dürfte auf den starken inländischen Wettbewerb und die
preissensiblen Verbraucher in diesen Kategorien zurückzuführen sein.
In 77 % der Fälle müssen entweder die ausländischen Exporteure oder die
US-Verbraucher die Zoll-Mehrkosten schultern. Ausländische Exporteure haben vor
allem bei Tierfutter, Zucker, Papier, Snacks, Tiefkühlkost und Nudeln ihre
Verkaufspreise gesenkt und absorbieren so die zusätzlichen Zollkosten.
Gleichwohl bleiben bei vielen Produkten auch an Verbrauchern viele Mehrkosten
hängen - in manchen Fällen sogar noch zusätzliche opportunistische
