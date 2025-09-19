Das sind die Gewinner und Verlierer in der US-Wirtschaft im Handelskrieg

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Hamburg (ots) -

    - Ausländische Exporteure und US-Verbraucher zahlen in mehr als drei Viertel der
    Produkte (77 %) die Zeche im Handelskrieg; US-Unternehmen nur bei 23 %
    - Steigende Kluft: Einige Produkte verteuern sich stärker als die tatsächlichen
    Importkosten es erwarten ließen, beispielsweise Möbel, Autos, Bekleidung,
    Schmuck und Schuhe
    - Insbesondere US-Großhändler geben höhere Kosten einfach weiter, um ihre Margen
    zu erhalten

    Die Verbraucherpreise in den USA dürften mit dauerhaften Zöllen auf importierte
    Waren und wichtige Vorleistungen in der zweiten Jahreshälfte steigen. Die
    aktuelle Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade geht
    davon aus, dass amerikanische Einzelhändler und Hersteller ihre Preise für
    Autos, Elektronik, Möbel und Textilien in der zweiten Jahreshälfte 2025 weiter
    erhöhen werden. Das bleibt nicht ohne Folgen: Das Wachstum der
    Einzelhandelsumsätze in den USA dürfte sich im nächsten Jahr auf knapp unter +2
    % verlangsamen, und das Einzelhandelsvolumen dürfte nur um 1 bis 3 % steigen, da
    sich die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise zunehmend bemerkbar machen.
    Neben den US-Verbrauchern zählen häufig auch ausländische Exporteure zu den
    Verlieren.

    "Die eindeutigen Verlierer im Handelskrieg sind US-Verbraucher und ausländische
    Exporteure. Sie zahlen in den meisten Fällen am Ende die Zeche", sagt Ano
    Kuhanathan, Head of Corporate Research bei Allianz Trade. "Noch sind die
    Auswirkungen auf die Nachfrage relativ gering, aber das dürfte sich mit weiteren
    Preissteigerungen in der zweiten Jahreshälfte ändern. Die Gewinner und Verlierer
    variieren allerdings je Branche und Produktsparte."

    Gewinner und Verlierer: Ungleiche Last bei Verteilung der Zoll-Kosten

    Vergleicht man Importpreise mit den tatsächlichen Verkaufspreisen dieser Güter
    in den USA, zeigt sich, dass die Zölle nur in seltenen Fällen von den
    Importeuren getragen werden. US-Unternehmen übernehmen lediglich für weniger als
    ein Viertel (23 %) der Produkte höhere Kosten, hauptsächlich im Agrar- und
    Lebensmittelsektor wie beispielsweise Frühstückscerealien, Süßigkeiten und Kekse
    und Milchprodukte. Dies dürfte auf den starken inländischen Wettbewerb und die
    preissensiblen Verbraucher in diesen Kategorien zurückzuführen sein.

    In 77 % der Fälle müssen entweder die ausländischen Exporteure oder die
    US-Verbraucher die Zoll-Mehrkosten schultern. Ausländische Exporteure haben vor
    allem bei Tierfutter, Zucker, Papier, Snacks, Tiefkühlkost und Nudeln ihre
    Verkaufspreise gesenkt und absorbieren so die zusätzlichen Zollkosten.
    Gleichwohl bleiben bei vielen Produkten auch an Verbrauchern viele Mehrkosten
    hängen - in manchen Fällen sogar noch zusätzliche opportunistische
