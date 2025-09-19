Das sind die Gewinner und Verlierer in der US-Wirtschaft im Handelskrieg

Hamburg (ots) -



- Ausländische Exporteure und US-Verbraucher zahlen in mehr als drei Viertel der

Produkte (77 %) die Zeche im Handelskrieg; US-Unternehmen nur bei 23 %

- Steigende Kluft: Einige Produkte verteuern sich stärker als die tatsächlichen

Importkosten es erwarten ließen, beispielsweise Möbel, Autos, Bekleidung,

Schmuck und Schuhe

- Insbesondere US-Großhändler geben höhere Kosten einfach weiter, um ihre Margen

zu erhalten



Die Verbraucherpreise in den USA dürften mit dauerhaften Zöllen auf importierte

Waren und wichtige Vorleistungen in der zweiten Jahreshälfte steigen. Die

aktuelle Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade geht

davon aus, dass amerikanische Einzelhändler und Hersteller ihre Preise für

Autos, Elektronik, Möbel und Textilien in der zweiten Jahreshälfte 2025 weiter

erhöhen werden. Das bleibt nicht ohne Folgen: Das Wachstum der

Einzelhandelsumsätze in den USA dürfte sich im nächsten Jahr auf knapp unter +2

% verlangsamen, und das Einzelhandelsvolumen dürfte nur um 1 bis 3 % steigen, da

sich die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise zunehmend bemerkbar machen.

Neben den US-Verbrauchern zählen häufig auch ausländische Exporteure zu den

Verlieren.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE! Long 325,35€ 2,27 × 14,62 Zum Produkt Short 370,77€ 2,49 × 14,55 Zum Produkt